Sodalizio nato dalle ceneri dei vecchi boss: condanne per decine di imputati, ma ci sono anche assoluzioni

SALENTO – Sentenza di primo grado per gli imputati giudicati con il rito abbreviato nell’ambito dell’inchiesta compiuta nel basso Salento il 30 settembre 2025 con cui venne smantellato un presunto clan dedito allo spaccio di droga. Le accuse pesantissime erano quelle, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, lesioni personali aggravate, tentata estorsione, ricettazione, detenzione abusiva di armi, con l’aggravante del metodo mafioso. La giudice Tea Verderossa ha inflitto 18 anni, 1 mese e 20 giorni per Vito Paolo Vacca, 31enne di Racale, ritenuto al vertice dell’organizzazione, (20 anni la richiesta della pm della Dda, Giovanna Cannarile); 6 anni, 10 mesi e 20 giorni per. William Bagno, 31 anni di Racale, (8 anni); 4 anni e 6 mesi per Gabriele Colazzo, 24enne, residente ad Alliste, (7 anni); 5 anni, 1 mese e 10 giorni per Maria Grazia Colitti, 50 anni, di Taviano, (9 anni e 6 mesi); 8 anni e 2 mesi con una pena assorbita per una vecchia sentenza per Maicol Andrea Manni, 34, di Melissano, (10 anni e 6 mesi); 10 anni, 2 mesi e 20 giorni per Valentino Manni, 30, di Taviano, (14 anni); 8 anni, 8 mesi e 20 giorni in continuazione con una sentenza del 23 maggio 2024 per Fabrizio Mastria, 46enne, sempre di Racale, (11 anni e 6 mesi).

Poi ancora: 8 mesi con pena sospesa per Bruna Manco, 62 anni, di Alliste, (8 mesi); 4 anni, 9 mesi e 10 giorni per Luciano Kevin Mastria, 22, residente a Melissano, (7 anni e 6 mesi); 4 anni, 7 mesi e 10 giorni per Christian Nutricati, 38, di Ugento, (8 anni e 6 mesi); 4 anni, 6 mesi e 20 giorni 4 anni e 10 mesi con una precedente sentenza per Cesare Parigi, 50, di Taviano, (7 anni); ù7 anni e 10 mesi con una precedente sentenza assorbita per Sara Tafuro, 43 anni, di Racale, (11 anni); 6 anni, 10 mesi e 20 giorni per Luca Tricarico, 28enne, di Nardò, (7 anni e 10 mesi); 4 anni, 9 mesi e 10 giorni per Natalizia Troisi, 60, di Racale, (8 anni); 4 anni, 7 mesi e 10 giorni per Michele Spennato, 28 anni, di Racale, (8 anni e 6 mesi); 4 anni e 8 mesi per Marica Vacca, 35, di Racale, (7 anni e 4 mesi); 6 anni e 20 giorni per Emanuela Spennato, 40, residente a Taviano, (10 anni e 10 mesi); 10 mesi a Michele De Icco, 37, di Melissano, (2 anni).

Infine:3 anni e 4 mesi in continuazione con una vecchia sentenza a carico di Giuseppe Dell’Anna, 42, di Lecce, (3 anni e 6 mesi); 2 anni, 6 mesi e 20 giorni per Alessandro Manco, 54, di Taviano, (2 anni e 6 mesi); per Bruna Manco, 62 anni, di Alliste, (8 mesi); 2 anni e 2 mesi per Risjan Mucaj, 35enne, residente a Cavallino ma di origini albanesi, (2 anni e 2 mesi); 8 mesi per Adriano Muscella, 46 anni, di Melissano, (8 mesi); 4 anni e 2 mesi con una pena assorbita per Simone Luca Santantonio, 54, di Racale, (1 anno e 3 mesi);2 anni per Andrea Santoro, 35 anni, di Lecce, (2 anni e 6 mesi); 2 anni e 6 mesi per Tommaso Seclì, 26, di Ugento, (2 anni e 2 mesi); 2 anni per Antonio Tricarico, di 26, di Tuglie, (2 anni); 8 mesi per Luigi Venneri, 32, di Alliste, (8 mesi); 4 anni, 11 mesi e 10 giorni per Vanessa De Leone, 29, di Racale, (9 anni, 4 mesi e20 giorni). Assoluzione per Stefano Casto, 30, di Racale, (10 mesi), perché il fatto non sussiste e per Vito Reho, 25 anni, di Melissano, per nn aver commesso il fatto, (8 anni e 3 mesi);

Edoardo Cota, 28enne di Taviano, accusato di un singolo episodio di spaccio non aveva avanzato richiesta di riti alternativi per il tramie del suo avvocato Andrea Starace e il processo di aprirà il 15 novembre con rito ordinario. difeso dall’avvocato Andrea Starace, non aveva avanzato richieste di riti alternativi. Per lui, che risponde di un singolo episodio di spaccio, il processo si aprirà col rito ordinario il prossimo 15 dicembre. Richiesta di pattegiamento per Nicolas Palma, 23enne di Racale,per il tramite del proprio avvocato Stefano Bruno.

Tutto comincia nel marzo del 2022, quando un giovane di 22 anni di Taviano viene attirato in una trappola con la scusa di un incontro chiarificatore. All’interno di un’abitazione, ad attenderlo non c’erano parole, ma pugni e minacce: viene picchiato brutalmente e costretto a consegnare 700 euro, il prezzo di un debito contratto per l’acquisto di droga. I suoi aguzzini lo obbligano a mettersi alla guida della propria auto, con due di loro a bordo, per recuperare il denaro da casa. Quando il ragazzo scende dal veicolo, gli sottraggono persino le chiavi, per impedirgli ogni via di fuga.

Quello che sembrava un episodio di cronaca nera isolato si rivela ben presto la punta dell’iceberg di una organizzazione criminale ramificata, capace di muovere ingenti quantità di droga e di esercitare un controllo capillare sul territorio, in perfetto stile Sacra Corona Unita. L’operazione, denominata “Pit Bull”, prende il nome dai cani di razza Pit Bull che custodivano la casa di uno dei sodali e che hanno aggredito i Carabinieri durante un primo intervento di ricerca, a testimonianza della pericolosità ed aggressività dell’organizzazione.

Per mesi i militari dell’Arma hanno seguito le tracce del clan, intrecciando intercettazioni telefoniche e telematiche, pedinamenti, osservazioni discrete e perfino ricognizioni aeree. Un lavoro paziente che ha svelato un traffico continuo di cocaina, eroina, marijuana e hashish, smerciati non solo nei centri abitati ma anche nelle località marine più frequentate della zona.

Al vertice della riorganizzata compagine criminale c’è il giovane rampollo, 31enne del posto, Vito Paolo Vacca, un nome che per il basso Salento suona come un’eredità pesante. Nipote di Vito Paolo Troisi, storico capo dell’omonimo clan, Vacca è considerato l’erede naturale di quella frangia della Sacra Corona Unita che dagli anni ’90 controlla il traffico di sostanze stupefacenti nell’area, avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo mafioso in quanto appartenente alla famiglia Troisi e della disponibilità di armi.

Figlio del defunto Angelo Salvatore Vacca, ergastolano per omicidio, Vito Paolo ha preso le redini del gruppo dopo la morte del padre, avvenuta il 23 agosto dello scorso anno, mentre era ai domiciliari per gravi patologie oncologiche. La sfarzosa cerimonia funebre del padre – celebrata il giorno seguente nella chiesa San Giorgio Martire di Racale, con una carrozza dorata trainata da quattro cavalli neri – è stata un vero e proprio manifesto di potere, evocativo dei riti ostentati che le mafie utilizzano per riaffermare la propria presenza sul territorio.

Nell’organizzazione, ruolo fondamentale è stato quello delle donne di famiglia. Sei di esse, infatti, tutte raggiunte da misure cautelari, gestivano lo spaccio e lo stoccaggio della droga, controllando approvvigionamenti, consegne e contabilità. In particolare, la coniuge di Vito Paolo Vacca sostituiva il marito in sua assenza, occupandosi personalmente della distribuzione delle dosi, del rifornimento delle scorte e della gestione dei proventi illeciti.

La droga, chiamata in codice “cento” o “pietre”, veniva prelevata più volte al giorno da nascondigli sicuri, nascosta in buste della spesa o cartoni di vino e detersivi per passare inosservata. Una volta preparate le dosi, il cellophane usato per il confezionamento veniva bruciato per cancellare ogni traccia di odore e residuo.Un sistema collaudato che ha permesso al clan di accumulare ingenti profitti, fino all’intervento risolutivo di oggi. Infatti, in un’intercettazione, il Vacca parla di un’operazione finanziaria costata circa 774 mila euro che, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre due milioni di euro all’organizzazione.

Il collegio difensivo è completato dagli avvocati Francesco Fasano, Stefano Strefanelli, Angelo Valente, Rita Ciccarese, Stefano Prontera, Paride Marti, Devis Risolo, Raffaele Benfatto, Mariangela Calò, Giorgio Caroli, Strefano Prontera, Angelo Valente, Mario Coppola, Antonio Savoia, Mauro Margarito, Marco Macagnino, Biagio Palamà, Pantaleo Cannoletta, Ada Alibrando, Mercedes Salento, Speranza Faenza e Gabriella Mastrolia. Novanta giorni per conoscere il deposito delle motivazioni.