Tragico scontro sulla Lecce-Maglie: muore in ospedale un ventenne

SALENTO – Non ce l’ha fatta il 20enne rimasto gravemente ferito nel violento scontro a catena verificatosi ieri lungo la strada statale 16, all’altezza di Melpignano. Il giovane, Varga Gratian Paul, di origini rumene, è deceduto durante la notte nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove era stato ricoverato d’urgenza in condizioni disperate.
La dinamica del sinistro è tuttora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Maglie, coadiuvati dalle stazioni di Muro Leccese e Corigliano d’Otranto. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la catena di collisioni sarebbe scattata a causa di un’autovettura ferma in avaria lungo la corsia di sorpasso, centrata in pieno da un secondo mezzo in transito.L’impatto, estremamente violento, ha fatto scattare l’allarme facendo convergere sul tratto stradale tre ambulanze e un’automedica del 118.
Mentre gli altri occupanti dei veicoli coinvolti hanno riportato lesioni lievi e contusioni medicate sul posto o in pronto soccorso, il quadri clinico del ventenne è apparso subito critico ai soccorritori. Nonostante tutti i tentativi d’intervento da parte dei medici della rianimazione, le lesioni riportate si sono rivelate fatali.
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