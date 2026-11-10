Quinta giornata della XXVII edizione del Festival del Cinema Europeo: il programma e il Protagonista del Cinema Italiano Luigi Lo Cascio

LECCE – Mercoledì 11 novembre, quinta giornata della XXVII edizione del Festival del Cinema Europeo, diretto da Alberto La Monica, si apre con uno degli appuntamenti più attesi di questa edizione: l’incontro con Luigi Lo Cascio, Protagonista del Cinema Italiano di quest’anno.

Alle ore 20.30, in sala 1, l’attore e regista incontrerà il pubblico del Festival e riceverà l’Ulivo d’Oro alla Carriera, riconoscimento assegnato a uno degli interpreti più intensi e autorevoli del cinema italiano contemporaneo. L’incontro, moderato da Enrico Magrelli, sarà l’occasione per ripercorrere una carriera iniziata nel 2000 con I cento passi di Marco Tullio Giordana, nel ruolo di Peppino Impastato, interpretazione che gli è valsa il David di Donatello come Miglior Attore Protagonista. Da allora Lo Cascio ha lavorato con alcuni dei più importanti registi italiani, da Marco Bellocchio a Mario Martone, da Cristina Comencini a Daniele Luchetti, alternando cinema, teatro, scrittura e regia. A seguire, sarà proiettato La città ideale (Italia, 2012, 105′), film da lui diretto e interpretato.

Quattro gli appuntamenti in contemporanea alle ore 18.00. In sala 1, per la sezione dedicata a Jeremy Irons, sarà proiettato Delitti e segreti di Steven Soderbergh (USA, 1991, 97′), in versione originale con sottotitoli in italiano, uno dei titoli della retrospettiva dedicata al grande interprete britannico.

In sala 2, spazio alla nuova sezione Apulia Screening, con una selezione di opere legate al territorio pugliese. In programma I Speak Arbëreshe di Mirco Busco (Italia, 2026, 11′), Zzunna di Vincenzo Ardito (Italia, 2024, 10’35”), Un gusto speciale di Vincenzo Ardito (Italia, 2024, 10’46”), Una storia da raccontare di Vincenzo Ardito (Italia, 2024, 15’04”) e Matria di Luciano Toriello (Italia, 2026, 20′). Al termine, incontro con i registi.

Sempre alle ore 18.00, in sala 3, per il Concorso Ulivo d’Oro – Premio Cristina Soldano, sarà proiettato The Lost Son di Darko Štante (Slovenia, Grecia, Croazia, Italia, Macedonia del Nord, 2026, 100′), in versione originale con sottotitoli in inglese e italiano. Andrej, investigatore della polizia criminale, scopre che il fratello Kristian, dal quale si era allontanato, è responsabile di violenza domestica. Nel tentativo di ricucire il loro rapporto, emergono inquietanti analogie tra il comportamento di Kristian e quello del padre, a sua volta violento. Andrej scivola così nell’abuso di sostanze e in una crisi personale sempre più profonda. Cerca una possibilità di redenzione e riconciliazione, ma un gesto terribile del fratello lo costringerà a fare i conti con le conseguenze del conflitto familiare e con le proprie responsabilità. Al termine della proiezione, incontro con il regista.

In sala 5, sempre alle ore 18.00, per la sezione Cinema & Realtà, appuntamento con I nemici del popolo di Andrea Marinelli (Italia, Olanda, Ecuador, 2026, 72′). Una favola nera, come nero è il petrolio, che accompagna lo spettatore dall’Amazzonia all’Italia attraverso la ricerca di un professore italiano. Il documentario dà voce a persone e comunità impegnate in una resistenza spesso solitaria contro i giganti del petrolio e una realtà che si vorrebbe nascondere. Tra queste, una ragazza lucana che, tornata nella propria terra, non ritrova più ciò che aveva lasciato e sceglie di impegnarsi per costruire una nuova memoria. Al termine, incontro con il regista.

Alle ore 20.15, in sala 2, prosegue l’omaggio a Enzo d’Alò con Opopomoz (Italia, 2003, 77′), uno dei lungometraggi del percorso retrospettivo dedicato al maestro dell’animazione italiana.

Alle ore 20.30, in sala 5, torna la retrospettiva dedicata a Jeremy Irons con Lolita di Adrian Lyne (USA, Francia, 1997, 137′), presentato in versione originale con sottotitoli in italiano.

Alle ore 21.00, in sala 3, nuovo appuntamento con il Concorso Ulivo d’Oro: in programma Babystar di Joscha Bongard (Germania, 2025, 98′). Luca, sedici anni e un viso da bambina, è una star dell’impero social creato dai suoi genitori e non ha mai trascorso un solo giorno lontano dai riflettori. La famiglia vive nel lusso, grazie agli accordi commerciali con i brand e agli introiti pubblicitari, e si prepara a guadagnare con il modello di IA addestrato personalmente da Luca: una copia digitale, e redditizia, del suo aspetto. Ma quando Luca scopre che presto non sarà più figlia unica, inizia a perdere il suo sorriso perfetto. Con l’arrivo di un fratello o di una sorella, destinati a essere esposti, come lei, alla realtà della celebrità sui social media, capisce che la sua vita è artefatta quanto il suo profilo Instagram e inizia a ribellarsi con violenza all’unico mondo che conosce. Al termine della proiezione, incontro con l’attrice Maja Bons.

Per la XVII edizione del Premio Mario Verdone, alle ore 21.45 in sala 2, sarà proiettato Cattiva strada di Davide Angiuli (Italia, 2026, 95′), tra i titoli selezionati per il riconoscimento dedicato alle opere prime del cinema italiano.

Prosegue anche mercoledì la maratona di Festival in Corto, che riunisce i cortometraggi di Puglia Show, Premio Emidio Greco e Vetrina del Centro Sperimentale di Cinematografia. In sala 4, alle ore 20.00, Santa Rosalia di Pietro De Fazio (CSC Roma), Molise Terra Madre di Francesco Lovino (CSC Abruzzo), Un passo alla volta di Costanza Cavallo (CSC Lombardia), Addio, ben trovati di Alfredo Arvalli (Premio Emidio Greco), About Time di Francesco Mastroleo, François, Jean et moi di Marco Bortune e Sottopelle di Lucrezia La Torre, questi ultimi tre in concorso per Puglia Show, oltre a La terra del ritorno di Fausto Romano, fuori concorso per Puglia Show.

Alle ore 22.00, sempre in sala 4, Rosario Celeste di Andrea Lamedica (CSC Roma), Mazemirage di Alessia Carraro (CSC Roma), Ari di Teresa Nerozzi (CSC Sicilia), Non è mai troppo tardi di Anita Fronza (CSC Lombardia), E-I-E-I-O di Noemi Arfuso (Premio Emidio Greco) e i cortometraggi in concorso per Puglia Show Animalia di Rocco Anelli, Shabab di Eleonora Deligio ed Egli di Antonio Calogero. Anche per questa giornata sono previsti gli incontri con i registi.

Il Festival del Cinema Europeo, ideato e prodotto dall’Associazione Culturale “Art Promotion”, è realizzato con il sostegno di risorse del Fondo di Rotazione 2021-2027 nell’ambito della Linea di intervento 6.2 ‘Valorizzazione e promozione della Cultura, della Creatività e dei Talenti’, “Avviso pubblico finalizzato sostenere progetti di festival, rassegne e premi nel settore cinematografico e audiovisivo di rilievo regionale, nazionale e internazionale da realizzarsi sul territorio regionale nel triennio 2025-2027” – Sezione Economia della Cultura della Regione Puglia, e con il contributo di Ministero della Cultura-Direzione Generale Cinema e del Comune di Lecce.

Il Festival del Cinema Europeo, riconosciuto dal Ministero della Cultura “manifestazione d’interesse nazionale”, è membro dell’Associazione Festival Italiani di Cinema, si pregia del Patrocinio di Apulia Film Commission, Provincia di Lecce, Università del Salento, e della collaborazione di Centro Sperimentale di Cinematografia, S.N.G.C.I., FIPRESCI, S.N.C.C.I., Centro Nazionale del Cortometraggio.