Nord Salento – Maxi-operazione della Compagnia di Campi Salentina con il supporto dei reparti speciali dell’Arma: cinque automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza con tassi fino a quasi quattro volte il limite di legge, sospesa un’attività di ristorazione e sequestrati droga ed esplosivi illegali.

Una presenza capillare, coordinata dall’alto e su strada, per ribadire la centralità della legalità e garantire sicurezza concreta ai cittadini. Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina, affiancati dai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Lecce, dal Nucleo Cinofili di Modugno e dal Nucleo Elicotteri Carabinieri (NEC) di Bari, hanno portato a termine un articolato servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni della giurisdizione.

L’azione sinergica tra i reparti territoriali e le componenti specialistiche dell’Arma ha consentito di identificare 98 persone, diciotto delle quali già note alle forze dell’ordine, verificare 45 veicoli, controllare 17 soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale e chiudere il bilancio operativo con un arresto e dieci denunce in stato di libertà.

Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza stradale e al contrasto della guida in stato di ebbrezza, un fenomeno che continua a rappresentare una delle principali minacce per l’incolumità pubblica sulle arterie salentine. Nel corso dei numerosi posti di controllo, durante i quali sono state elevate anche 8 contravvenzioni al Codice della Strada, i militari hanno sorpreso e denunciato 5 automobilisti con tassi alcolemici ben superiori alla soglia penale consentita. Il dato più grave riguarda un 40enne di Leverano, fermato con un tasso di 1,91 g/l, quasi quattro volte oltre il limite di legge, seguito da un 21enne risultato positivo con 1,69 g/l e da un 55enne di Lizzanello con 1,34 g/l; sulla stessa linea si collocano un 42enne di Campi Salentina, sorpreso con 1,12 g/l, e un 24enne di Trepuzzi, fermato con 1,07 g/l.

L’età dei conducenti sanzionati, compresa tra i 21 e i 55 anni, conferma come la guida in stato di ebbrezza sia un fenomeno trasversale, che va ben oltre la movida notturna. Mettersi al volante in condizioni di alterazione psicofisica significa trasformare l’auto in un pericolo mortale per sé e per gli altri: proprio per questo, il presidio costante delle pattuglie dell’Arma rappresenta un argine indispensabile per prevenire gravi tragedie.

Accanto alla tutela della circolazione stradale, l’intervento congiunto con il NIL di Lecce ha permesso di colpire con decisione l’illegalità economica e le violazioni delle norme poste a difesa dei lavoratori. A Campi Salentina, la titolare di un esercizio di ristorazione è stata denunciata in stato di libertà per aver impiegato due lavoratori in nero, omettendo inoltre di inviare due dipendenti al medico competente per la prevista sorveglianza sanitaria e risultando sprovvista del Documento di Valutazione dei Rischi.

A fronte di irregolarità che mettono direttamente a repentaglio la salute e la dignità sul luogo di lavoro, è scattata l’immediata sospensione dell’attività imprenditoriale, accompagnata da sanzioni amministrative e ammende per un importo complessivo di circa 28mila euro.

L’attività preventiva e repressiva dell’Arma ha inciso profondamente anche sul fronte del contrasto agli stupefacenti e alla detenzione di materiale esplodente non regolamentare. A Veglie, una perquisizione domiciliare condotta con il decisivo supporto delle unità cinofile ha portato alla denuncia di un 22enne per detenzione ai fini di spaccio, poiché trovato in possesso di sostanze verosimilmente stupefacente e in particolare 4,30 grammi di marijuana, un grammo di cocaina, 3,20 grammi di hashish e materiale per il confezionamento delle dosi; nello stesso contesto operativo, altre quattro persone sono state segnalate alla competente Prefettura quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti. Un ulteriore intervento a tutela della pubblica incolumità ha riguardato un 21enne, denunciato per fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti dopo essere stato sorpreso con cinque petardi di media dimensione privi del marchio di conformità europea, immediatamente sequestrati e affidati agli Artificieri del Nucleo Investigativo di Lecce per la campionatura e la successiva distruzione in sicurezza.

Il servizio straordinario ha infine confermato la rigorosa vigilanza dei Carabinieri sul rispetto delle misure giudiziarie e sull’ordine pubblico nei centri abitati. A Campi Salentina, i militari hanno tratto in arresto un 23enne del posto in esecuzione di un decreto di sospensione della detenzione domiciliare con contestuale ripristino della pena in carcere, provvedimento scaturito dalle ripetute violazioni alle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria; al termine delle formalità di rito, il giovane è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce. Sullo stesso fronte, a Trepuzzi, un 41enne sottoposto ai domiciliari è stato denunciato perché non trovato all’interno della propria abitazione all’atto del controllo, mentre a Salice Salentino un 44enne è stato deferito per aver rivolto frasi minacciose nei confronti di uno dei Carabinieri intervenuti per riportare la calma al culmine di un diverbio con uno zio.