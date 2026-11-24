Questa mattina il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e l’assessora regionale alla Cultura e Conoscenza, Silvia Miglietta, hanno presentato due nuove misure rivolte ai Comuni e alle organizzazioni culturali per finanziare iniziative di cultura e promozione del territorio per le festività natalizie e la stagione invernale.

La prima è “Segui le stelle. Festeggia in Puglia”, il programma di iniziative ed eventi sostenuto dalla Regione Puglia e realizzato nei Comuni capoluogo che invita a vivere e scoprire la Puglia anche d’inverno. 2, 2 milioni di euro distribuiti tra gli otto Comuni capoluogo di Provincia per rafforzare la “destinazione Puglia” anche nella stagione invernale con un programma di manifestazioni che vanno dal 6 dicembre al 6 gennaio. Musica, tradizioni, laboratori e piazze animate legate da un’unica identità visiva per valorizzare la Puglia declinata attraverso il racconto delle feste di comunità che animeranno i Comuni pugliesi nel periodo di festa. La Regione con questa iniziativa si pone, pertanto, un duplice obiettivo: ampliare le occasioni di incontro per i residenti, coinvolgendo quartieri e reti culturali locali, qualificando l’offerta natalizia e, altresì, rendere la Puglia più attrattiva nella stagione invernale, costruendo un calendario regionale riconoscibile, pensato per i visitatori ma anche per i pugliesi che rientrano a casa per le feste.

Alla conferenza stampa sono intervenuti anche i sindaci e gli assessori dei Comuni capoluogo che hanno illustrato i dettagli delle iniziative presenti all’interno del calendario di eventi.

“Questa iniziativa – dichiara il presidente Antonio Decaro – ha due obiettivi principali: sostenere e finanziare iniziative di comunità e promuovere e valorizzare riti e tradizioni dei Comuni Pugliesi legate ai periodo di festa per offrire ai pugliesi l’occasione di stare insieme e di creare legami con i propri territori e allo stesso tempo costruire la ‘destinazione Puglia d’inverno’ dando la possibilità agli operatori turistici di promuovere pacchetti turistici nel periodo dal 6 dicembre al 6 gennaio nella varie destinazioni di Puglia. La campagna nazionale ‘Segui le stelle. Festeggia in Puglia’ sarà lanciata oggi su principali media locali e nazionali e sui luoghi di maggiore transito tra cui aeroporti e scali di Grandi stazioni, proprio per promuovere la Puglia come vacanza d’inverno. Perché crediamo che la Puglia abbia un patrimonio immateriale fatto di riti, tradizioni, eventi informali che possano rappresentare un’esperienza nuova per quei viaggiatori alla ricerca del calore e dell’atmosfera natalizia pur non volendo rinunciare al viaggio. Ma al centro di tutto ci sono le comunità locali, che sono parte di questa esperienza e che la rendano unica. Per questo abbiamo chiesto ai Comuni di programmare ognuno il proprio calendario di iniziative, nel rispetto delle proprie tradizioni, che possa sostenere la creazione di occasioni di socialità e di comunità sui territori. Non a caso abbiamo scelto di partire dal periodo che per eccellenza richiama quei valori di accoglienza, comunità, tornanza e radici per dare ai Pugliesi occasioni per stare insieme e per far vivere ai turisti l’esperienza delle feste in Puglia. Contestualmente, grazie al lavoro dell’assessora Miglietta e degli uffici del Dipartimento, sarà pubblicato tra pochi giorni un bando per tutti gli altri Comuni e per gli enti privati senza scopo di lucro che vorranno organizzare piccole e grandi manifestazioni diffuse su tutto il territorio regionale a partire già dalle prossime settimane fino a dicembre 2027 così da poter sostenere occasioni di festa e di comunità nell’intera Regione”.

La seconda iniziativa, anticipata dal presidente Decaro, si intitola “Cultura di Prossimità”, l’avviso pubblico finanziato attraverso il Fondo Speciale Cultura (art. 15 della L.R. n. 40/2016) che si rivolge a enti locali e soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per finanziare iniziative, eventi e attività culturali da realizzare sul territorio regionale nel periodo compreso tra la data di pubblicazione dell’avviso e il 31 dicembre 2027.

La misura, promossa da Regione Puglia con Puglia Culture, ha una dotazione complessiva di 3,6 milioni di euro, e prevende interventi di sostegno differenziati in base alla tipologia di progetto, fino a un massimo di 80.000 euro. Le risorse serviranno a co-finanziare iniziative culturali che puntino a coinvolgere nuovi pubblici e ampliare la platea dei fruitori abituali di cultura, a valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale, a custodire e tramandare la memoria, le pratiche e i saperi dei territori. Particolare attenzione sarà rivolta alla promozione della fruizione dei contenitori culturali di interesse regionale e dei beni culturali, alla valorizzazione delle tradizioni orali e delle minoranze linguistiche e alla promozione della lettura.

L’assessora regionale alla Cultura e Conoscenza Silvia Miglietta sottolinea che “attraverso ‘Cultura di Prossimità’, Regione Puglia offre agli amministratori e alle amministratrici locali e alle organizzazioni che operano nella cultura uno strumento di sostegno molto prezioso per promuovere e organizzare le attività cultuali nei nostri Comuni. La nostra idea è che la cultura debba essere vissuta da tutti e da tutte e, per questo, siamo decisi a costruire una rete di opportunità culturali sempre più diffusa, che raggiunga anche i centri più piccoli o i cittadini e le cittadine che partecipano meno alla vita culturale delle nostre comunità. L’avviso, innovato rispetto al passato, si articolerà in tre finestre temporali per consentire una programmazione reale a chi organizza le attività sui territori”.

La procedura di “Cultura di Prossimità” sarà a sportello. Le domande potranno essere presentate dalle ore 13 del 30 novembre 2026 attraverso la piattaforma online di Puglia Culture all’indirizzo https://webform.pugliaculture.it/webform/cultura-di-prossimita-fondo-speciale-cultura-2026-2027/. La prima finestra temporale sarà aperta dal 30 novembre al 31 marzo , la seconda, dedicata alle iniziative della primavera e dell’estate, dal 1° aprile al 31 agosto , e la terza dal 1° settembre al 31 dicembre .

“Segui le stelle. Festeggia in Puglia”: il programma

Durante le festività, concerti, presepi, mercatini e spettacoli animano le piazze, i quartieri e i luoghi della cultura degli otto capoluoghi pugliesi. Il programma, promosso dalla Regione Puglia insieme ai Comuni, è un invito a scoprire la Puglia anche d’inverno e un’occasione per le comunità locali di ritrovarsi nei luoghi della vita quotidiana.

Andria

5 dicembre · Accensione del grande albero. In piazza Vittorio Emanuele II, con Al Bano Carrisi e il coro gospel Black & Blues.

In piazza Vittorio Emanuele II, con Al Bano Carrisi e il coro gospel Black & Blues. 19 dicembre-9 gennaio · Chapiteau. In piazza Vittorio Emanuele II, il tendone di Circo Zoè ospita spettacoli di circo contemporaneo, teatro, musica e danza.

In piazza Vittorio Emanuele II, il tendone di Circo Zoè ospita spettacoli di circo contemporaneo, teatro, musica e danza. 24 dicembre · Vigilia in musica. DJ set di Deeza in largo Torneo e concerto della Dixinitaly Jazz Band in piazza Toniolo.

Bari

1° dicembre-6 gennaio · Villaggio del Gusto. In piazza Umberto I, artigianato, street food pugliese, giostre e animazione per bambini.

In piazza Umberto I, artigianato, street food pugliese, giostre e animazione per bambini. 5 dicembre · Accensione dell’albero di Natale. Alle 20, in piazza del Ferrarese, si accende il grande albero con 50 mila luci colorate.

Alle 20, in piazza del Ferrarese, si accende il grande albero con 50 mila luci colorate. 6 dicembre · Festa di San Nicola. Messa dell’alba alle 5 in Basilica, fiaccolata, zampognari e cioccolata calda a Bari Vecchia. In serata, processione e fuochi d’artificio.

Messa dell’alba alle 5 in Basilica, fiaccolata, zampognari e cioccolata calda a Bari Vecchia. In serata, processione e fuochi d’artificio. 7 dicembre · Bari accende il Natale. Concerto-spettacolo per la vigilia dell’Immacolata in piazza del Ferrarese, a cura di Telebari, con artisti pugliesi e interpreti di rilievo nazionale.

Concerto-spettacolo per la vigilia dell’Immacolata in piazza del Ferrarese, a cura di Telebari, con artisti pugliesi e interpreti di rilievo nazionale. Dicembre · Natale nei Municipi e luminarie in centro. Appuntamenti nei quartieri dei cinque Municipi, con date in via di definizione. Le installazioni luminose del centro coinvolgono, tra le altre, via Sparano, via Argiro e piazza San Ferdinando.

Appuntamenti nei quartieri dei cinque Municipi, con date in via di definizione. Le installazioni luminose del centro coinvolgono, tra le altre, via Sparano, via Argiro e piazza San Ferdinando. 31 dicembre · Capodanno a Bari. Il tradizionale concerto di Capodanno in piazza della Libertà.

Barletta

29 novembre–6 gennaio · Luminarie artistiche. Inaugurazione il 29 novembre alle 17 in piazza Aldo Moro, con un percorso di luci tra le vie del centro e i palazzi storici.

Inaugurazione il 29 novembre alle 17 in piazza Aldo Moro, con un percorso di luci tra le vie del centro e i palazzi storici. 7 dicembre · A Fanov. Alle 20.30, sul lungomare Pietro Paolo Mennea, il tradizionale falò della vigilia dell’Immacolata.

Alle 20.30, sul lungomare Pietro Paolo Mennea, il tradizionale falò della vigilia dell’Immacolata. 6 gennaio · Gran Concerto dell’Epifania. Dalle 10.30 alle 13.30 in corso Vittorio Emanuele II.

Brindisi

8 dicembre-6 gennaio · Villaggio di Babbo Natale. In piazza Vittoria, laboratori, giochi e spettacoli per bambini e famiglie, con un trenino natalizio.

In piazza Vittoria, laboratori, giochi e spettacoli per bambini e famiglie, con un trenino natalizio. 23 dicembre · Christmas Shopping Day. Nei corsi del centro e in piazza Sottile-De Falco, laboratori per bambini, spettacoli, musica dal vivo e DJ set.

Nei corsi del centro e in piazza Sottile-De Falco, laboratori per bambini, spettacoli, musica dal vivo e DJ set. 26-28 dicembre · Teatro dei burattini Ferraiolo. In largo Gianni D’Errico, spettacoli ispirati alla commedia dell’arte e al teatro popolare napoletano.

In largo Gianni D’Errico, spettacoli ispirati alla commedia dell’arte e al teatro popolare napoletano. 31 dicembre · Concerto Notte di Capodanno. Franco126 e Ariete dalle 20.30 in corso Umberto I.

Franco126 e Ariete dalle 20.30 in corso Umberto I. 1° gennaio · Concerto di Capodanno. Al Nuovo Teatro Verdi, l’orchestra OLES diretta da Marco Delisi propone i classici del repertorio di inizio anno.

Foggia

7 e 22-24 dicembre · Natale al Borgo. A Borgo Incoronata, il 7 dicembre dalle 18.30, accensione dell’albero, coro di voci bianche, letterine a Babbo Natale e pettolata. Dal 22 al 24 dicembre, mercatino di produttori e artigiani, presepi contadini, giochi di una volta e musica di strada. Il 22 e il 23, videoproiezioni alle 19.30. Il 23, escursione guidata nel bosco alle 10.30, laboratori di cucina e conserve alle 11.30 e alle 17.30 e arte di strada alle 19. Il 24, concerto gospel alle 12.30 e aperitivo del borgo alle 14.

A Borgo Incoronata, il 7 dicembre dalle 18.30, accensione dell’albero, coro di voci bianche, letterine a Babbo Natale e pettolata. Dal 22 al 24 dicembre, mercatino di produttori e artigiani, presepi contadini, giochi di una volta e musica di strada. Il 22 e il 23, videoproiezioni alle 19.30. Il 23, escursione guidata nel bosco alle 10.30, laboratori di cucina e conserve alle 11.30 e alle 17.30 e arte di strada alle 19. Il 24, concerto gospel alle 12.30 e aperitivo del borgo alle 14. 8 dicembre · Accensione dell’albero di Natale. In piazza Cavour, la cerimonia inaugura il percorso delle luminarie con un coro gospel e Luca Gaudiano.

In piazza Cavour, la cerimonia inaugura il percorso delle luminarie con un coro gospel e Luca Gaudiano. 8-27 dicembre · Lumina Mystica. Dalle 20 alle 22, sette videoproiezioni sulle facciate del centro storico, lungo il percorso dalla Cattedrale al Teatro Giordano.

Dalle 20 alle 22, sette videoproiezioni sulle facciate del centro storico, lungo il percorso dalla Cattedrale al Teatro Giordano. 25 dicembre · Giordano in Jazz. Alle 21 in piazza Cesare Battisti, concerto gospel e soul con Vincent Tharpe & Kenosis.

Alle 21 in piazza Cesare Battisti, concerto gospel e soul con Vincent Tharpe & Kenosis. 31 dicembre · Concerto di Capodanno. Spettacolo musicale e DJ set in piazza Cavour.

Lecce

6-27 dicembre · Fiera dei Pupi. I maestri presepisti espongono le loro opere al Chiostro dei Teatini.

I maestri presepisti espongono le loro opere al Chiostro dei Teatini. 6 dicembre-6 gennaio · Presepe nell’Anfiteatro. La Natività nell’Anfiteatro romano di piazza Sant’Oronzo.

La Natività nell’Anfiteatro romano di piazza Sant’Oronzo. 13 dicembre · Cortili aperti a Natale. Apertura straordinaria dei cortili dei palazzi storici del centro.

Apertura straordinaria dei cortili dei palazzi storici del centro. Durante le feste · Concerti nelle chiese. Musica classica, sacra e gospel in diversi luoghi del centro storico.

Musica classica, sacra e gospel in diversi luoghi del centro storico. 31 dicembre · Concerto di fine anno. La festa di San Silvestro in piazza Sant’Oronzo.

Taranto

Durante le feste · Eventi diffusi. Proiezioni artistiche sulle facciate, percorsi sonori e appuntamenti nei quartieri e nelle vie commerciali, tra cui viale Liguria e via Cesare Battisti. Date in via di definizione.

Proiezioni artistiche sulle facciate, percorsi sonori e appuntamenti nei quartieri e nelle vie commerciali, tra cui viale Liguria e via Cesare Battisti. Date in via di definizione. 1° gennaio · Concerto di Capodanno. Concerto di inizio anno, con sede e orario da precisare.

Concerto di inizio anno, con sede e orario da precisare. 6 dicembre 2026 · Proiezione artistiche sulle facciate · Nel centro città le facciate di chiese e altri edifici storici o simbolici si illumineranno con proiezioni artistiche.

Trani

6 dicembre-7 gennaio · Mercatini di Natale · Nelle giornate dell’8, 13, 19 e 20 dicembre altresì animati da parate e bande musicali

Nelle giornate dell’8, 13, 19 e 20 dicembre altresì animati da parate e bande musicali 6 dicembre-6 gennaio · Spettacolo di luminarie

6 dicembre · Concerto della Banda musicale dell’Arma dei Carabinieri. Dalle 11 alle 13 in piazza Quercia, per il cinquantesimo anniversario dell’incoronazione dell’Immacolata.

Dalle 11 alle 13 in piazza Quercia, per il cinquantesimo anniversario dell’incoronazione dell’Immacolata. 26–28 dicembre · Presepe vivente. Nel centro storico, un percorso tra scene recitate e antichi mestieri, dalla chiesa di San Giovanni a Palazzo Broquier

Nel centro storico, un percorso tra scene recitate e antichi mestieri, dalla chiesa di San Giovanni a Palazzo Broquier 10-13 dicembre · International Trani Tango Christmas Edition · In Piazza Teatro e in via Zanardelli il festival internazionale di tango che Trani ospita in versione invernale: quattro giornate gratuite di tang, musica e incontri. L’evento ricorda anche le origini tranesi di Astor Piazzolla.

