Importante intervento per la zona di Piazza Partigiani, il Vicesindaco Roberto Giordano Anguilla: “374 mila euro per il rifacimento di vie fondamentali”

Lecce – Lo stanziamento economico e’ massiccio, 374 mila euro per via Papadotero, Piazzetta Quasimodo e via Luigi Tasselli. Un’area a Lecce ad alta densità abitativa e l’intervento di concentrera’ sul rifacimento di asfalto e marciapiedi. Per il Vicesindaco di Lecce con delega ai lavori pubblici Roberto Giordano Anguilla: “un risultato importante raggiunto dall’attuale amministrazione che recupera sui ritardi della precedente amministrazione Salvemini anche in questa zona specifica. Abbiamo dato una risposta concreta alle giuste sollecitazioni dei residenti e conferito maggiore attenzione alle vie che circondano Piazza Partigiani. Su questi come per altri risultati analoghi il ringraziamento va agli uffici del mio assessorato, impegnato in tantissimi cantieri in città”.