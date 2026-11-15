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Sgm, il caso dei “biglietti gratuiti a pioggia”. D’Autilia: “Convenzione e scambio di servizi”. Siculella: “Si dopano i dati sul trasporto e si crea clientelismo”

Garcin