Sgm, il caso dei “biglietti gratuiti a pioggia”. D’Autilia: “Convenzione e scambio di servizi”. Siculella: “Si dopano i dati sul trasporto e si crea clientelismo”

LECCE – Per Sgm è uno “scambio virtuoso di servizi”, utile a garantire agli autisti l’accesso ai bagni e a promuovere gli autobus tra i clienti delle attività commerciali. Per Alberto Siculella, presidente dell’associazione Mind, resta da chiarire come vengano distribuiti i biglietti omaggio, a chi arrivino e quale effetto possano avere sulla lettura dei dati dell’utenza. La convenzione con gli esercenti diventa così terreno di uno scontro social con il presidente della società, Damiano D’Autilia: alle contestazioni seguono la difesa dell’accordo e una nuova replica di Siculella, che rilancia i dubbi e chiede un confronto pubblico. “In pochi giorni ho visto decine di biglietti omaggio di Sgm, evidentemente timbrati in serie e distribuiti”, racconta il presidente di Mind nel suo intervento iniziale. I titoli gratuiti, secondo le informazioni da lui raccolte, sarebbero riconducibili agli accordi con alcuni locali per consentire al personale di utilizzare i servizi igienici.

“Non ne contesto il concetto, ma il metodo”, precisa Siculella, riconoscendo il problema degli autisti costretti a lavorare tra turni e capolinea senza strutture adeguate. La sua obiezione riguarda la scelta di consegnare biglietti agli esercizi convenzionati e il percorso successivo degli omaggi: “Ritengo pazzesco che ci siano biglietti gratuiti distribuiti a lotti, finiti nelle mani di gente che con le attività non ha nulla a che fare”. Da qui il sospetto che l’iniziativa possa diventare anche “questo escamotage per aumentare il numero di passeggeri rendicontati”. Un’ipotesi sollevata dal presidente di Mind, che propone invece interventi su capolinea, aree di sosta e ristoro, oppure strumenti di sostegno al personale come card, ticket e voucher. D’Autilia respinge nettamente la ricostruzione: “Quello che viene raccontato da Alberto Siculella è semplicemente falso”. Il presidente di Sgm richiama il contenuto di un accordo “formalizzato anche nell’ambito delle relazioni sindacali”, nato per affrontare una difficoltà concreta del personale e assicurare “bagni puliti e dignitosi durante il servizio”.

Gli autisti e gli operatori, riconoscibili dalla divisa o dal tesserino, possono accedere gratuitamente alle toilette degli esercizi aderenti, senza obbligo di consumazione. Agli esercenti viene riconosciuta una consegna una tantum di biglietti che, come riporta il deliberato citato da D’Autilia, sono “non destinati alla vendita, da utilizzare per iniziative di promozione del servizio di trasporto pubblico urbano e suburbano di Lecce rivolte alla propria clientela”. La distribuzione dei titoli ai clienti, dunque, è per la società una finalità prevista dall’intesa: un incentivo a provare il trasporto pubblico, collegato alla disponibilità dei servizi igienici per chi lavora sui mezzi.

“Si chiama scambio virtuoso di servizi”, rivendica D’Autilia, che accompagna la spiegazione con una stoccata: “Prima di trasformare una supposizione in una notizia, sarebbe il caso di verificare”. La risposta non chiude la polemica. In un nuovo video pubblicato sui social, Siculella contesta anche la grafica con Pinocchio e il biglietto omaggio utilizzata nella replica del presidente e torna sulla destinazione dei titoli: “Caro presidente, non le consento di dire menzogne. Al posto dell’intelligenza artificiale per costruire una grafica con Pinocchio e con il biglietto omaggio di cui parlavo io avrei preferito che usasse l’intelligenza umana per rispondere nel merito delle mie osservazioni. Lei non ha risposto nel merito, ignorando le mie osservazioni”. Per il presidente di Mind, la spiegazione dell’accordo conferma il meccanismo da lui descritto, ma lascia aperta la questione dei destinatari effettivi: “Sgm ha sottoscritto un accordo con alcuni esercizi commerciali in cambio di alcune agevolazioni. Lei ha confermato la mia versione. Io però ho posto l’accento sul fatto che questi titoli gratuiti finiscono in mano a persone che non c’entrano niente con i titolari degli esercizi commerciali”. Siculella insiste quindi sulla necessità di chiarire quali strutture ricevano gli omaggi e con quali criteri li distribuiscano, paventando una gestione clientelare e una consegna a pioggia che possa favorire persone vicine. Rilancia inoltre il dubbio sulle ricadute nei conteggi: teme che la circolazione dei biglietti gratuiti possa restituire una percezione fuorviante del numero effettivo di utenti paganti. Contestazioni che restano al centro della sua controreplica e sulle quali, alla fine del video, il presidente di Mind sfida D’Autilia a un confronto pubblico.