Festival Organistico del Salento, oggi a Lecce il concerto conclusivo della masterclass di composizione organistica

LECCE – Domenica 15 novembre, alle ore 19.00, nella Chiesa dello Spirito Santo, il concerto conclusivo della masterclass di composizione organistica tenuta dai maestri Biagio Putignano e Cosimo Colazzo. Protagoniste le nuove composizioni dei partecipanti, eseguite su un organo antico. Sarà un originale incontro tra la musica del passato e la creatività contemporanea questo appuntamento che rappresenta l’evento conclusivo della masterclass di composizione per organo tenuta dai maestri Biagio Putignano e Cosimo Colazzo e offrirà al pubblico l’opportunità di ascoltare le composizioni realizzate dagli organisti e compositori che hanno preso parte al percorso formativo.
L’aspetto più interessante e originale della serata sarà proprio l’esecuzione di musiche moderne e contemporanee su un organo antico, uno strumento tradizionalmente associato al repertorio rinascimentale e barocco, che diventa invece protagonista di nuove sperimentazioni e linguaggi espressivi.
Pregevole sarà l’intervento di Simone Vebber, interprete di prestigio internazionale, vincitore di importanti concorsi organistici e attivo nei maggiori festival europei ed extraeuropei.Docente di Organo e Composizione Organistica presso il Conservatorio “F. A. Bonporti” di Trento, ha collaborato con l’Orchestra Mozart diretta da Claudio Abbado e all’attività concertistica affianca una costante ricerca sull’improvvisazione storica e sui linguaggi musicali contemporanei.
Accanto alla Toccata Prima dal Secondo Libro di Toccate di Girolamo Frescobaldi e alla Partita auff die Mayerin di Johann Jakob Froberger, il programma proporrà pagine di Biagio Putignano, con Præambulum e Grave et Fuga del 1986, e di Cosimo Colazzo, con La parola dal corpo rotondo del 2025.
Particolare rilievo sarà dato alle composizioni degli organisti e compositori partecipanti alla masterclass: Silvio Lotito, Davide Bonfantino, Lorenzo Semeraro, Marina Zocco, Giuseppe Verardo, Andrea Siano e Alessandro D’Oronzo. Le loro opere testimoniano la vitalità della scrittura organistica contemporanea e la possibilità di esplorare nuove dimensioni sonore attraverso le caratteristiche timbriche e tecniche di uno strumento storico.
L’iniziativa conferma l’impegno del Festival Organistico del Salento, diretto artisticamente dal maestro Francesco Scarcella, nella promozione della formazione, della ricerca compositiva e della valorizzazione del patrimonio organistico, dimostrando come l’organo antico possa essere non soltanto custode di una grande tradizione, ma anche strumento vivo di creatività e innovazione musicale.
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