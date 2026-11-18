È stata una giornata speciale, vissuta insieme alle classi quarte delle scuole Aldo Moro e Marconi, protagoniste di un’iniziativa dal grande valore educativo e simbolico.

Piantare un albero significa molto più che mettere a dimora una piccola pianta: significa seminare speranza, trasmettere il rispetto per la natura e coltivare, nei cittadini di domani, la consapevolezza che prendersi cura dell’ambiente è una responsabilità di tutti.

Ogni albero che cresce racconta una promessa: quella di un futuro più verde, più sostenibile e più attento alle generazioni che verranno.

Un sentito ringraziamento dalla sindaca Mariarosaria De Bartolomeo dall’assessore Gianni Rollo e dal consigliere Cosimo Vetrano alle scuole, agli insegnanti, ai bambini e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa bella iniziativa.

Il futuro si costruisce oggi, un albero alla volta