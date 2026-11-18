“La PET è un macchinario costoso, e ha senso che sia il più possibile produttivo, innanzitutto per la salute dei pazienti e poi anche per i conti pubblici. Purtroppo, le scelte fatte negli ultimi anni nell’utilizzo di questi macchinari e in particolare modo nella fruizione da parte dei pazienti in cura all’Oncologico, hanno determinato la sottoutilizzazione delle PET più prossime proprio all’IRCSS. Questi sono fatti documentati dai numeri”.

Così replica l’assessore regionale alla Salute, Donato Pentassuglia, alla nuova nota di Fratelli d’Italia.

“Ora, per la nuova polemica, il timore dell’opposizione sarebbero rappresentato dai malati trasportati in ambulanza dall’Oncologico al Policlinico. L’esame PET è ambulatoriale e i pazienti non viaggiano in ambulanza, salvo necessità cliniche, come può accadere anche dentro un ospedale con tanti padiglioni. Se la preoccupazione è risparmiare viaggi ai malati, siamo d’accordo: meglio poche centinaia di metri che costringerli, come è accaduto negli ultimi anni, a cercare l’esame fuori regione”.

“Mi preme ribadire che la Regione non parteggia né per un’azienda, né per un direttore generale ma risponde ai pugliesi, anzitutto quando si ammalano, e poi dimostrando di non sprecare i loro soldi.

Su questo abbiamo assicurato le verifiche e tutte le azioni possibili, sull’Oncologico e sulle altre strutture ospedaliere. Appare alquanto strano che se da un lato ci vengono chieste operazioni verità e risparmi sui costi, dall’altro siano sollecitate spese senza prima verificarne l’efficacia. Ci auguriamo che la polemica quotidiana abbandoni presto i temi da campagna elettorale, tornando sui binari delle pratiche istituzionali, garantendo il massimo confronto e soprattutto risposte ai cittadini”.