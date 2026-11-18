Una delegazione istituzionale della Città di Matino, guidata dal Sindaco Giorgio Salvatore Toma, ha preso parte nei giorni scorsi a Ginevra ai festeggiamenti per il 45° anniversario della fondazione dell’Associazione Regionale Pugliese (ARPGE).

L’evento si è svolto sabato 14 novembre presso la Sala comunale di Onex, richiamando circa 300 partecipanti. La delegazione salentina, accompagnata da Vincenzo Marsano, presidente dell’UPE (Unione Pugliesi Emigrati), è giunta direttamente dal Salento per portare il saluto e l’abbraccio della comunità matinese ai tanti concittadini e corregionali residenti nel Cantone di Ginevra.

Durante la serata, aperta dal presidente dell’ARPGE Cosimo Petruzzi, si è tenuto un significativo scambio di doni istituzionali tra il Comune di Matino e il sodalizio ginevrino, a suggello di un rapporto storico fatto di amicizia, collaborazione e memoria condivisa. All’iniziativa hanno partecipato anche numerose autorità locali e rappresentanti delle istituzioni italiane all’estero, tra cui il Consigliere nazionale svizzero Daniel Sormanni, il vicepresidente del Com.It.Es. di Ginevra Dario Natale e una delegazione della SAIG (Società delle Associazioni Italiane di Ginevra).

La serata è stata animata dalle tradizioni enogastronomiche e musicali del Salento.

A margine della missione istituzionale, il Sindaco di Matino Giorgio Salvatore Toma ha voluto sottolineare il profondo valore dell’iniziativa:

«Essere qui a Ginevra per celebrare i 45 anni dell’Associazione Regionale Pugliese è stata un’emozione autentica e un atto dovuto verso chi, pur vivendo lontano dalla propria terra d’origine, non ha mai smesso di amarla e di rappresentarla con dignità e orgoglio. L’ARPGE svolge da quasi mezzo secolo un lavoro straordinario di coesione sociale e tutela delle nostre radici, fungendo da ponte vivo tra il Salento e la Svizzera. Come Amministrazione Comunale di Matino sentiamo forte il dovere di mantenere saldo questo filo diretto con i nostri concittadini emigrati: le loro storie, i loro sacrifici e la loro capacità di tramandare alle nuove generazioni i valori e le tradizioni della nostra terra rappresentano un patrimonio inestimabile per tutta la nostra comunità».