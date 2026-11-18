LEQUILE – Una nuova cappella comunale e un viale monumentale oltre che ad un muro di cinta per dividere il cimitero dall’area dei privati. Annuncia nuovi interventi nel camposanto comunale il sindaco di Lequile, Vincenzo Carlà.

“Il Cimitero comunale”, esordisce in un video pubblicato sulla sua pagina social, “è un luogo che custodisce la memoria della nostra comunità e gli Affetti a noi più cari”.

“Presto sorgerà una nuova cappella comunale”, annuncia. “Nel prossimo bilancio di assestamento è stata prevista una somma importante per realizzare un muro di confine tra la zona cimiteriale e l’area dei privati. Nella zona adiacente al cimitero faremo sorgere un viale monumentale per collegare la rete stradale alla parte retrostante del cimitero. La nuova strada sarà larga ben 11 metri e mezzo, sarà alberata e prevederà doppio senso di marcia per le auto e anche una pista ciclabile”.

Poi, il sindaco elenca gli interventi già eseguiti: “Nel settembre 2023 fu approvato il progetto esecutivo per l’ampliamento del cimitero con la creazione di una nuova area urbanizzata fornita di corrente elettrica pubblica illuminazione, acqua potabile, scarichi fognari, pavimentazioni e altre opere edili. Con lo stesso progetto si è provveduto alla ristrutturazione e alla riqualificazione della camera mortuaria, assieme alla stanza per il custode, i bagni e l’allaccio alla rete fognaria in quanto la stessa area ne era priva. Ora manca l’ultimo tassello tecnico e formale per ottenere l’agibilità della camera mortuaria in quanto la fascia che si estende per 5mila metri quadrati sino alla camera mortuaria non era accatastata al Comune di Lequile”.

LA PROSSIMA CAPPELLA COMUNALE

“Per quanto riguarda la parte nuova del cimitero”, prosegue il sindaco, “al fine di renderlo più funzionale, nel luglio del 2025, abbiamo acquisito un’ulteriore area alle spalle del cimitero estesa 12mila mq, indispensabile e strategica per lo sviluppo del nostro cimitero comunale”.

“Circa un mese fa al fine di completare ed abbellire la parte nuova cimiteriale, sono state messe a dimora nuove specie arboree e vegetali. In uno spazio lasciato volutamente libero realizzeremo, a breve, la prossima cappella comunale”.

LA VIA DELLE ROSE

“Qualche anno fa”, prosegue il sindaco, “ci occupammo della riqualificazione di un viale, che era occupato da cipressi che avevano divelto la pavimentazione rendendola, di fatto, impraticabile. Quindi lo abbiamo ripavimentato, abbattuto le barriere architettoniche, installato colonnine idriche, e abbiamo provveduto alla messa a dimora nuove piante arboree: soprattutto rose, rendendo il viale gradevole alla vista a facendolo diventare per tutti il Viale delle rose”.

LA VIA MONUMENTALE

“Nella zona adiacente al cimitero, al fine di collegare la rete stradale con la parte retrostante abbiamo creato una strada larga ben 11 metri e mezzo, con l’obiettivo di farla diventare il viale monumentale che collegherà la rete stradale alla parte nuova del cimitero e all’acquisizione del nuovo terreno. L’ampiezza del nuovo viale consentirà una doppia corsia di marcia per le auto, sarà alberato e avrà anche una pista ciclabile”. Conclude il sindaco: “Tante le cose fatte, tante le cose che stiamo facendo e ancora da fare per risolvere le criticità come ad esempio: nel cimitero manca la rete pluviale e in alcuni punti, in seguito a piogge abbondanti, si accumula l’acqua piovana”.