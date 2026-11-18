SALENTO – Due colpi messi a segno con modalità diverse, tra il Capo di Leuca e il capoluogo, tengono impegnati i Carabinieri sul fronte dei reati predatori in provincia di Lecce. Il bilancio complessivo tra danni alle infrastrutture e refurtiva sottratta supera i 210mila euro.

L’episodio più ingente si è verificato nella prima serata di sabato in una zona residenziale di Lecce, in via Alessandro Fleming (traversa di via Lequile). Nel mirino dei malviventi è finita l’abitazione di una donna di 64 anni. Approfittando dell’assenza della proprietaria, i ladri hanno mandato in frantumi il vetro di una finestra laterale per introdursi nei locali.Una volta all’interno, hanno individuato e asportato la cassaforte nascosta in una delle stanze, fuggendo con denaro contante e monili in oro di famiglia per un valore stimato intorno ai 200mila euro.

A lanciare l’allarme al 112 è stata la stessa sessantaquattrenne al suo rientro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lecce per i rilievi; gli investigatori stanno ora esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo eventuali testimonianze dei residenti.

A Presicce-Acquarica, invece, i ladri hanno preso di mira la rete elettrica nelle campagne alla periferia del paese, nei pressi della strada provinciale 76 in direzione Specchia. Intorno alle due di notte, una banda specializzata ha tranciato e portato via circa 800 metri di linea aerea gestita da Enel Distribuzione, per un totale di 2.400 metri di cavi in rame e un danno quantificato in circa 20mila euro.

Sul luogo del raid sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Salve, che hanno avviato gli accertamenti acquisendo i filmati degli impianti di videosorveglianza delle abitazioni vicine alla ricerca di veicoli sospetti o dettagli utili a identificare i responsabili.