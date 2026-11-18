Un percorso laboratoriale in sei tappe, in cui studenti e studentesse, affiancati da esperti, approfondiranno il tema del lavoro attraverso casi pratici. Da questo confronto nascerà il “Patto delle nuove generazioni per un lavoro dignitoso, equo, sicuro e inclusivo” da proporre alle Istituzioni.

Sono questi gli elementi chiave della terza ed ultima annualità di “Parità di genere nel lavoro: donne, lavoro e inclusione”, il Progetto di orientamento integrato triennale, promosso dalla Consigliera di parità della Provincia di Lecce Antonella Pappadà, e finanziato con il contributo della Regione Puglia, Assessorato all’Istruzione.

Intitolato “Il lavoro tra diritti e doveri: soggetti di diritti e di doveri”, il terzo modulo conclusivo è partito oggi, 18 novembre e si snoderà fino ad aprile 2027, in quattro classi del quinto anno dell’IISS Meucci di Casarano, Ites Olivetti di Lecce, Liceo Da Vinci di Maglie, IISS Giannelli di Parabita.

Il programma prevede un ciclo di 6 incontri pratici (pari a 20 ore di formazione in ogni scuola), per un totale complessivo di 80 ore di formazione. Il percorso formativo segue e completa il primo modulo “Oltre gli stereotipi” e il secondo modulo “Il mercato del lavoro”, svolti in continuità con le stesse classi, nei due anni scolastici precedenti. Ai primi quattro incontri sul tema “Costituzione, diritti fondamentali e responsabilità”, in particolare, interverranno in qualità di avvocati esperti di diritto del lavoro, Cristian Primiceri, Maria Luisa Serrano e Anna Panico.

Questa terza annualità progettuale vedrà i giovani ancora più protagonisti delle attività formative che, in base ad una precisa scelta pedagogica, saranno strutturate in laboratori pratici dedicati all’analisi di casi concreti, sotto la guida di professionisti esperti con funzione di “facilitatori”.

Le aule si trasformeranno così in veri spazi di sperimentazione attiva e apprendimento sul campo, in cui i partecipanti avranno l’opportunità di misurarsi con problemi reali tramite simulazioni e di elaborare, attraverso il confronto, una visione condivisa del lavoro dignitoso.

Questi i temi al centro dei sei incontri programmati con le relative figure professionali che accompagneranno gli studenti: Costituzione, diritti fondamentali e responsabilità (Giuslavorista); Contratti, retribuzioni, contributi e obblighi (Consulente del lavoro); Casi di prevenzione e comportamenti corretti (Esperto/a Inail-sicurezza); Discriminazioni, tutele e casi pratici (Consigliera di Parità); Curriculum, selezione e colloqui (Responsabile risorse umane); Negoziazione, organizzazione del lavoro e responsabilità reciproche (Rappresentanti di imprese e sindacati).

In apertura e chiusura del ciclo di incontri, inoltre, sarà somministrato un questionario anonimo iniziale e finale, che consentirà di testare l’apprendimento di quanto trattato nei tre anni del percorso progettuale.

Il modulo si concluderà, quindi, con l’elaborazione di un documento finale, dal titolo “Il lavoro che vogliamo. Patto delle nuove generazioni per un lavoro dignitoso, equo, sicuro e inclusivo”, sintesi delle proposte delle quattro scuole coinvolte che, in una visione condivisa, proporranno “Dieci impegni per il futuro” alle Istituzioni del territorio. Il documento sarà presentato in un evento pubblico, presso l’Ente provinciale.

La consigliera di Parità della Provincia di Lecce Antonella Pappadà dichiara: “Siamo giunti al terzo e ultimo anno di questo progetto, partito in via sperimentale nel 2024 e che ha dato i suoi frutti attraverso l’entusiasmo e il racconto dell’esperienza testimoniati, nei momenti di restituzione pubblica, dalle ragazze e dai ragazzi impegnati nelle quattro classi coinvolte, veri protagonisti di questa iniziativa. Tutto ciò è stato possibile solo grazie alla rete di professionisti creata con la costituzione di un Tavolo tecnico permanente a supporto della Consigliera di parità e con la sottoscrizione di un Protocollo di intesa tra vari attori e Istituzioni del territorio volto a dare luogo ad azioni che potessero incidere concretamente sul nostro territorio”.

“Ringrazio i dirigenti scolastici e docenti referenti delle scuole coinvolte, tutto il Gruppo di lavoro che negli anni ha supportato il Progetto, a cominciare da Serenella Molendini, tutte le formatrici e i formatori, i testimonial che si sono alternati in questi anni, Ringrazio, infine, la Regione Puglia, con l’allora assessore alla Formazione e Istruzione Sebastiano Leo, per aver supportato il Progetto. Vogliamo, a conclusione di questo percorso, rendere gli studenti non soltanto futuri lavoratori consapevoli del ruolo, ma futuri cittadini capaci di contribuire a trasformare il mondo del lavoro”, conclude la consigliera Pappadà.

Il Progetto “Parità di genere nel lavoro: donne, lavoro e inclusione” nasce nell’ambito dell’omonimo Protocollo d’intesa promosso dalla consigliera di parità provinciale con un ampio partenariato (Confindustria, Confartigianato, CNA, Confimprese Salento Confesercenti, Cigl, Cisl e Uil, Università del Salento, Camera di Commercio di Lecce, Arpal Puglia, Ordini Professionali dei Commercialisti, dei Consulenti del Lavoro, Ordine degli Avvocati (Cpo), Aforisma, Forum Lab, Associazioni Creis ETS e Next EU, Consiglio Notarile di Lecce, professionisti esperti).

Premiato alla “Call for best practice #nogendergap” – edizione 2025 della Regione Puglia, l’iniziativa punta a fornire ai giovani, attraverso percorsi mirati di educazione e formazione, strumenti pratici per riconoscere e superare stereotipi e pregiudizi, diffondere i valori delle pari opportunità, favorendo per donne e uomini la conoscenza e la reale possibilità di accedere a un lavoro dignitoso e, ancora, radicare una cultura del rispetto, ponendo un accento specifico sulla tutela e sulla valorizzazione delle persone con disabilità.

La realizzazione del percorso progettuale triennale è curata dal Servizio Risorse umane e Pari opportunità della Provincia di Lecce, guidato dalla dirigente Francesca Carano, con l’Ufficio pari opportunità, composto da Iuna My e Donatella Angelini, in collaborazione con il Gruppo di lavoro.

Per questa terza annualità, in particolare, il Gruppo è formato dai seguenti componenti del Tavolo tecnico permanente “Donne, lavoro e inclusione”: Serenella Molendini (Creis – Centro ricerca europea per l’innovazione sostenibile – ETS), Duilia Del Mastro (Ordine Consulenti del lavoro), Emanuela Vitali (Confimprese Salento), Ada Chirizzi (Cisl), Mario Fioretti (Uil), Fabiana Signore (Coordinamento PO Uil), Simona Cancelli (Cgil), Emanuela Aprile (Confartigianato), Floriana Dell’Orco (Camera di Commercio Lecce), Elisabetta Salvati (Aforisma), Maria Luisa Serrano (Presidente CPO Ordine avvocati Lecce), Cristina Mercuri (Confindustria), Cristian Primiceri (avvocato giuslavorista), Maria Grazia Zecca (avvocata).