LECCE – Mentre le polemiche vanno avanti insieme al ricorso collettivo al Tar, presentato dall’avvocato Calabro, la sindaca Adriana Poli Bortone, apre al dialogo anche con i pendolari. Dopo i correttivi dei 15 minuti gratuiti e la promessa di agevolazioni per i lavoratori, il confronto continua. Nei giorni scorsi ci sono stati diversi incontri con le associazioni, che hanno offerto spunti di riflessione per migliorare l’intervento in materia della sosta tariffata: l’amministrazione cittadina afferma di voler prestare attenzione alle esigenze che arrivano da altre categorie. In particolare, nelle ultime ore stanno emergendo i bisogni segnalati dal Comitato pendolari pugliesi, il quale chiede non solo al sindaco di Lecce ma anche alla Regione Puglia e a Trenitalia di individuare soluzioni che evitino aggravio delle spese di viaggio quotidiane. Di concerto, dunque, si potranno valutare interventi per perfezionare il Piano sosta, a vantaggio di tutti gli utenti.

L’Amministrazione coglie l’occasione per informare che, al momento, c’è già una possibilità vantaggiosa per i pendolari, vale a dire l’utilizzo del parcheggio nel piazzale antistante l’ospedale “Vito Fazzi”. “Con un abbonamento di 30 euro mensili al servizio di trasporto pubblico, è consentita la sosta gratuita nell’area di scambio in questione – spiega Poli Bortone – Con la linea R 11, in particolare, si arriva in stazione in nove minuti. La R 11 parte dall’ospedale alle ore 6.16 e arriva in stazione alle 6.25. C’è anche la linea R 8 che parte alle 6.15 e arriva alle 6.34. In serata, l’ultima corsa della R 8 parte dalla stazione alle 22.09 e arriva al parcheggio alle ore 22.24”.

Infine, a fronte di nuove contestazioni strumentali fatte attraverso la stampa, l’amministrazione comunale rinnova all’opposizione l’invito alla coerenza rispetto alle scelte amministrative fatte in procedenza in materia di sosta ed oggi, invece, ignorate per convenienza politica. Una parte importante dell’impostazione oggi contestata, si ribadisce, era già contenuta negli strumenti di pianificazione elaborati o adottati dalla precedente Amministrazione. Da qui l’invito ad un confronto fondato sulla verità dei fatti e sulla conoscenza degli atti.

“Regolamentare la sosta non significa semplicemente far pagare un parcheggio ma restituire ordine ad una città nella quale migliaia di veicoli si muovono quotidianamente, garantire il ricambio dei posti auto disponibili, tutelare i residenti e consentire a tutti di raggiungere agevomente attività e servizi”, conclude la prima cittadina.