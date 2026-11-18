LECCE – Per il Comitato Pendolari Pugliesi, rappresentato da Roberto Verardo ed Alessandro Cannavale, le soluzioni proposte dalla sindaca Poli Bortone non tengono conto degli orari dei treni: “Prendiamo atto delle dichiarazioni della Sindaca Poli Bortone, contenute nella nota odierna di Palazzo Carafa, ma riteniamo che la soluzione prospettata sia assolutamente inadeguata rispetto alle reali esigenze dei pendolari ferroviari. Ricordiamo che dalla stazione di Lecce partono treni già dalle 5 del mattino, comprese le Frecce delle 5:55 e delle 6:07 e il regionale delle 6:11, particolarmente frequentato da lavoratori pendolari, tra cui numerosi appartenenti alle Forze Armate.

Come si pensa di garantire il raggiungimento della stazione con autobus che iniziano il servizio soltanto dopo le 6:15? È evidente che gli orari indicati non sono compatibili con le esigenze di una parte significativa dell’utenza ferroviaria. A questo si aggiunge una questione economica tutt’altro che trascurabile. Un pendolare dovrebbe sostenere il costo dell’abbonamento ferroviario e aggiungere altri 30 euro mensili per usufruire del parcheggio di interscambio e del servizio autobus. Ma quanto deve arrivare a costare, complessivamente, a un lavoratore il semplice diritto di raggiungere quotidianamente il proprio posto di lavoro? Davvero si può considerare un’agevolazione una soluzione che impone ulteriori costi a chi già sostiene una spesa significativa per viaggiare in treno?

Preoccupa inoltre l’affidabilità delle coincidenze: basta un ritardo dell’autobus per perdere il treno, con conseguenze anche gravi per chi deve raggiungere puntualmente il posto di lavoro. Al ritorno, poi, occorre garantire corse frequenti e compatibili con gli arrivi dei treni, anche in caso di ritardi ferroviari. Non si può parlare di una reale soluzione di interscambio senza garantire orari adeguati, frequenza delle corse, affidabilità del servizio e sostenibilità economica. La proposta del Comune, così come illustrata, non risolve il problema, ma rischia di aggiungere ulteriori costi, tempi di attesa e disagi a chi già affronta quotidianamente le difficoltà del pendolarismo. Ribadiamo pertanto la nostra richiesta: parcheggi gratuiti o a tariffe simboliche per i titolari di abbonamento ferroviario. I pendolari non possono diventare il bancomat della mobilità urbana. Chi sceglie ogni giorno il treno contribuisce già a ridurre traffico e inquinamento: dovrebbe essere incentivato, non ulteriormente penalizzato. Il trasporto pubblico si incentiva rendendolo più accessibile e conveniente, non complicando ulteriormente la vita di chi ha già scelto di utilizzarlo”.