Questa mattina, presso la sede della Stazione Carabinieri di Campi Salentina, è stata inaugurata “Una stanza tutta per sé”, uno spazio protetto e accogliente destinato all’ascolto delle donne e dei minori vittime di violenza. Un luogo pensato per offrire accoglienza, riservatezza e protezione a chi trova il coraggio di denunciare, affinché il primo passo verso la giustizia possa compiersi in un ambiente sereno e rispettoso della dignità della persona.

Il progetto, promosso a livello nazionale dal Soroptimist International d’Italia, è stato realizzato sul territorio dal Soroptimist International Club Lecce, in stretta sinergia con Arma i Carabinieri del Comando provinciale di Lecce, confermando ancora una volta il valore della collaborazione tra associazionismo e istituzioni nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere.

Quella di Campi Salentina rappresenta la seconda “Stanza tutta per sé” inaugurata dal Soroptimist Club Lecce nel corso del 2026, un risultato che testimonia la volontà del Club di rafforzare progressivamente la propria presenza sul territorio e di contribuire concretamente alla costruzione di una rete di tutela sempre più capillare ed efficace.

Particolarmente significativo il momento scelto per l’inaugurazione che si colloca nell’ambito dei 16 giorni di attivismo della campagna internazionale “Orange the World”, promossa per sensibilizzare l’opinione pubblica e richiamare l’attenzione sulla necessità di contrastare ogni forma di violenza e discriminazione nei confronti delle donne.

Alla cerimonia hanno partecipato il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Lecce, Colonnello Andrea Siazzu, la Proforessa Mariacarla De Giorgi, presidente Soroptimist International Club Lecce, oltre ad autorità civili, tra cui il sindaco di Campi Salentina Alfredo Paolo Fina, militari e religiose che si sono riunite in un momento di condivisione sottolineando l’importanza di un impegno comune e concreto a sostegno delle vittime.

Parole di soddisfazione sono state espresse dalla Proforessa Mariacarla De Giorgi che ha riassunto: “l’inaugurazione di questa seconda Stanza nel 2026 rappresenta per il nostro Club un risultato di grande significato e soprattutto un ulteriore impegno nei confronti della comunità. Desidero esprimere la nostra gratitudine all’Arma dei Carabinieri e, in particolare, al Colonnello Andrea Siazzu e ai Comandanti della Compagnia e della Stazione di Campi Salentina, per la sensibilità, la disponibilità e la collaborazione dimostrate. “Una stanza tutta per sé” non è soltanto uno spazio fisico, ma un luogo in cui una donna deve poter ritrovare ascolto, fiducia e rispetto. Vogliamo contribuire a trasformare il momento della denuncia in un primo passo verso la libertà, la consapevolezza e la possibilità di ricominciare. In un periodo come quello di “Orange the World”, il nostro messaggio è chiaro: nessuna donna deve sentirsi sola di fronte alla violenza”.

La stanza è stata progettata e arredata secondo criteri orientati al benessere psicologico delle persone accolte. L’ambiente, intimo e confortevole, è dotato anche di strumenti tecnologici, tra cui computer e videocamera, funzionali alla raccolta delle denunce e all’espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle procedure del cosiddetto Codice Rosso.

L’obiettivo è ridurre il più possibile il disagio emotivo e lo stress legati al racconto di esperienze traumatiche, garantendo un contesto di ascolto riservato, protetto e rispettoso della sensibilità delle vittime.

Con questa nuova inaugurazione, il Soroptimist International Club Lecce rinnova il proprio impegno nella promozione dei diritti delle donne, nella tutela delle persone più vulnerabili e nella diffusione di una cultura fondata sul rispetto, sulla prevenzione e sul contrasto a ogni forma di violenza.

Un presidio di ascolto e di civiltà, perché chiedere aiuto non sia mai un ulteriore motivo di paura, ma l’inizio di un percorso di protezione e rinascita.