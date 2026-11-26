Cavallino-San Cesario (Lecce) – Tre abitazioni, una delle quali di proprietà di una magistrata leccese, depredate dai ladri nel giro di poche ore tra Cavallino, Castromediano e San Cesario di Lecce.

Crimini commessi a distanza di pochi chilometri di distanza, che potrebbero essere opera di un’unica banda di topi di appartamento.

Il primo episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri nel territorio tra Cavallino e Castromediano, quando ignoti malviventi si sono introdotti nella villa di una giudice del Tribunale di Lecce, dopo aver forzato una finestra. All’interno hanno avuto la premura di disattivare il sistema di videosorveglianza, prima di mettersi alla ricerca di denaro o oggetti preziosi. Non è stata ancora quantificata l’entità del danno procurato. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Cavallino e gli agenti della Polizia di Stato.

Di lì a poco, poi, i malviventi hanno preso di mira altre due abitazioni situate in zone di campagna, a San Cesario. Ma in una delle due villette l’allarme è scattato e ha consentito l’intervento dei vigilantes e poi dei carabinieri della stazione di San Cesario.

Sono in corso le indagini per individuare gli autori di questi colpi, che negli ultimi tempi si stanno ripetendo con particolare frequenza.