Lecce – Nell’ambito delle costanti attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità svolte dalla Polizia di Stato nella provincia di Lecce, il Questore Giampietro Lionetti ha adottato, a partire dal 17 novembre scorso fino a oggi, anche due provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane e un divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

Il Daspo è sato adottato su proposta della Digos della Questura di Lecce nei confronti di un uomo di 62 anni, denunciato in stato di libertà il 2 novembre 2026 per porto di armi od oggetti atti ad offendere. I fatti risalgono al pomeriggio dello scorso primo novembre, presso lo stadio di Lecce, poco prima dell’inizio dell’incontro di calcio tra Lecce e Genoa.

Durante le consuete operazioni di filtraggio e controllo della tifoseria ospite, il personale impiegato nei servizi di ordine pubblico aveva fermato l’uomo trovandolo in possesso di un coltello a serramanico in acciaio custodito all’interno del marsupio. L’arma, della lunghezza complessiva di 14 centimetri con una lama da taglio di 6 centimetri, era nell’immediata disponibilità del soggetto ed è stata prontamente sequestrata dagli agenti, che hanno proceduto alla sua compiuta identificazione e al conseguente deferimento all’Autorità giudiziaria.

A carico del 62enne è stato pertanto disposto il divieto di accedere per la durata di un anno agli impianti sportivi e alle zone circostanti interessate dallo svolgimento delle manifestazioni calcistiche.

I due Dacur, comunemente definiti Daspo urbani, sono stati emessi su proposta del Comando Stazione Carabinieri di Ruffano a seguito delle risultanze investigative trasmesse alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce il 15 settembre 2026. Le indagini riguardano un episodio avvenuto intorno alle ore 4 della notte dello scorso 19 agosto all’interno di un locale di Mancaversa, marina di Taviano. In quella circostanza, due giovani, entrambi di 19 anni, avevano avviato per futili motivi un’accesa discussione con un altro gruppo di ragazzi, degenerata poi in una violenta rissa che aveva provocato il danneggiamento degli arredi dell’esercizio commerciale.

I due 19enni si erano allontanati rapidamente alla vista dei militari intervenuti sul posto, ma l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza interni al locale ha consentito ai Carabinieri di Ruffano di identificarli inequivocabilmente quali partecipanti attivi ai disordini, portando alla loro denuncia in stato di libertà per rissa e danneggiamento aggravato in concorso.

Nei confronti di entrambi il Questore ha disposto il divieto di accesso e stazionamento per un periodo di 12 mesi presso tutti gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande situati nell’intera area della marina di Mancaversa.