GALLIPOLI (Lecce) – Perdura ancora l’eco del successo ottenuto dal Ciclocross del Salento – Trofeo Leo Constructions, che ha visto al via più di 200 atleti in rappresentanza di 57 società arrivati da otto regioni italiane.

A Gallipoli, l’organizzazione è stata abilmente curata dal sodalizio Leo Constructions Racing Team, in collaborazione con Caroli Hotels e con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Un evento di spicco non solo per il ciclocross pugliese in quanto figurava nel calendario nazionale sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana e assegnava punti preziosi per il circuito Mediterraneo Cross.

Un percorso adattissimo per una prova di ciclocross, che alternava lunghi rettilinei su fondo battuto, sui quali sviluppare velocità considerevoli, a passaggi sulla sabbia e brevi sezioni fangose per complessivi 2.600 metri tra la macchia mediterranea e il mare nel Parco Naturale Regionale Isola di Sant’Andrea e Litorale di Punta Pizzo, con partenza e arrivo a ridosso dell’Ecoresort Le Sirenè.

Obiettivo podio raggiunto nelle categorie agonistiche per Mattia Cairo (D’Amico Bike School), Manuel Di Ruggiero (Fusion Bike) e Giulio Rizzo (Leo Constructions Ssd) tra gli esordienti primo anno uomini; Carlotta Angelozzi (Abruzzo Cycling Team) e Rachele Alberton (Free Bike Lt – Logistica Ambientale) tra le esordienti donne primo anno; Enrico Paolo Ciccarese (Leo Constructions Ssd), Alessio Sorrenti (Etna Bfl Valverde) e Gabriele Sabatelli (Sei Sport) tra gli esordienti uomini secondo anno; Sara Cassanelli (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) tra le esordienti donne secondo anno; Andrea Saracino (Fusion Bike), Mattia Muraglia (Asd 1D+ Un Dente in Più) e Domenico Maglio (Fusion Bike) tra gli allievi uomini primo anno; Matilde Donati (Abruzzo Cycling Team), Giorgia Fiorani (Cycling Cafè Racing Team) e Karla Scalia (Mongibello Mtb Team) tra le allieve donne primo anno; Pasquale Cianni (D’Amico Bike School), Federico Possanza (Race Mountain GM Sport) e Luciano Schettini (Asd 1D+ Un Dente in Più) tra gli allievi uomini secondo anno; Ilaria Crassetti (Cycling Cafè Racing Team), Rebecca Ventola (Fusion Bike) e Flavia Maria Zuccarello (Mongibello Mtb Team) tra le allieve donne secondo anno; Pietro De Micheli (Asd 1D+ Un Dente in Più), Enzo Di Stefano (Race Mountain GM Sport) e Alessandro Metafuni (Asd 1D+ Un Dente in Più) tra gli juniores uomini; Maria Roberta Bertesteanu e Chiara Ottaviani (Cycling Cafè Racing Team) tra le juniores donne; Francesco Carnevali (Cycling Cafè Racing Team), Andrea Ricca (Cycling Cafè Racing Team) e Marco Russo (Team Go Fast Puglia Aradeo) tra gli under 23 uomini; Chiara Radesca (Bike & Sport Team), Sara Di Meo (Cycling Cafè Racing Team) e Aurora Falabella (D’Amico Bike School) tra le under 23 donne; Edoardo Di Luigi (Cycling Cafè Racing Team), Antonio Lavieri (Loco Bikers) e Andrea Sicuro (Asd 1D+ Un Dente in Più) tra gli élite uomini; Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce) tra le élite donne.

Tra gli amatori, primati di categoria ad appannaggio di Emanuela Civilla (Mtb Casarano) tra le master donne 5, Eleonora Cristina Valluzzi (Loco Bikers) tra le master donne 7, Vittorio Carrer (Team Eracle) tra gli élite sport, Giacomo Colona (Asd Puglia Challenge) tra i master 1, Francesco Caputo (Asd Abracalabria) tra i master 2, Maurizio Ditaranto (Asd Talent Bike) tra i master 3, Luca Nigro (Asd Stregone Volante) tra i master 4, Donato Capitaneo (Sei Sport) tra i master 5, Maurizio Carrer (Fusion Bike) tra i master 6, Biagio Palmisano (Sei Sport) tra i master 7, Emilio Radesca (Ciclo Team Valnoce) tra i master 8 e Tommaso Barbaro (GSC Baser Dilettantistico) tra i master 9.

La gara nazionale di ciclocross ha fatto da vetrina a tutto il collettivo della Leo Constructions e alla crescita del settore giovanile che la società di Copertino ha costruito negli ultimi anni con gli esordienti e gli allievi, dando spazio al pregevole lavoro dello staff tecnico coordinato da Olsi Paja, unitamente al sostegno del presidente onorario Ivano Telesca e dei soci fondatori Elio, Massimo e Andrea Leo.

Da parte degli organizzatori ci sono le premesse per continuare, incoraggiati dal successo di questa edizione 2026. Soddisfazione per il lavoro organizzativo svolto e per quanto la Leo Constructions sta facendo con i giovani è stata espressa anche da Tommaso Depalma, presidente del Comitato Regionale Puglia della Federazione Ciclistica Italiana.