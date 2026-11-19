LECCE – Domani, venerdì 20 novembre, la facciata di Palazzo Adorno, sede della Presidenza della Provincia di Lecce, sarà illuminata di blu, in contemporanea con tanti altri monumenti ed edifici pubblici italiani.

L’Ente provinciale, con il presidente Fabio Tarantino che ha accolto la richiesta della presidente provinciale Unicef Maria Antonietta Rucco, dà così il suo sostegno all’iniziativa di sensibilizzazione “Go Blue”, Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e ha invitato i Comuni del Salento ad aderire nello stesso modo.

Il 20 novembre 2026 ricorre, infatti, il 37° anniversario dell’approvazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo e ancora oggi il principale riferimento internazionale. Per questa occasione, Anci e Unicef Italia hanno rinnovato la consueta iniziativa “Go Blue”, invitando i Comuni ad illuminare di blu un monumento, un edificio pubblico o un luogo simbolico della propria comunità. Ogni Comune “acceso” andrà ad arricchire la mappa nazionale delle adesioni, che renderà visibile quanto sono le Amministrazioni che mettono al centro della loro programmazione il benessere, la partecipazione e il pieno sviluppo dei minori.

L’obiettivo di “Go Blue”, al motto di “Accendiamo di luce le nostre città: facciamo luce sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, è quello di dare vita a una mobilitazione nazionale: un filo blu che collega idealmente città grandi e piccole, unite dalla volontà di promuovere e tutelare i diritti dei minorenni. Illuminare di blu un luogo simbolico della città è un gesto semplice, ma dal forte valore comunicativo: il 20 novembre rappresenta così un’opportunità per coinvolgere istituzioni e cittadini in una riflessione condivisa.