Una rotatoria nei pressi dell’ospedale di Scorrano: oggi in Provincia sottoscritta la nuova convenzione

LECCE – Un ulteriore finanziamento di 180 mila euro, a fronte dei 200mila euro già stanziati dalla Provincia di Lecce nel 2021, per la realizzazione di una rotatoria nei pressi del presidio ospedaliero “Delli Ponti” all’incrocio con la strada provinciale 64 nel Comune di Scorrano.

La nuova bozza di convenzione tra la Provincia di Lecce e il Comune di Scorrano è stata siglata questa mattina, a Palazzo Adorno, dal presidente dell’Ente Fabio Tarantino e dal sindaco di Scorrano Mario Pendinelli.

A seguito dei reiterati aggiornamenti del prezzario regionale delle opere pubbliche, infatti, il costo complessivo dell’intervento si è incrementato, tale da rendere necessario un ulteriore sforzo economico da parte di Palazzo dei Celestini. Necessaria, dunque, una nuova convenzione tra i due Enti contenente l’importo del finanziamento aggiornato, al fine di consentire la realizzazione dell’opera pubblica.

Il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino dichiara: “Con l’ulteriore intervento economico messo in campo, andremo a realizzare una rotatoria nei pressi di uno snodo importante come quello dell’ospedale di Scorrano, per rendere la strada più sicura e offrire un contributo fondamentale ad un complesso sistema di viabilità locale”.

“La Provincia, ancora una volta, in questo caso sul terreno della messa in sicurezza del patrimonio viario provinciale, dimostra la capacità di stare al fianco dei Comuni del territorio e consolidare una cooperazione virtuosa, a beneficio delle comunità”, conclude il presidente Tarantino.

La soddisfazione del sindaco Mario Pendinelli: “Il futuro completamento dei lavori della rotatoria, situata nei pressi del nostro Ospedale, comporterà una migliore viabilità e un accesso più sicuro alla struttura. Ringraziamo la Provincia di Lecce per la collaborazione dimostrata nel conseguimento di questo importante traguardo per la comunità tutta. Un ringraziamento particolare va al presidente Tarantino per la sua disponibilità e la concreta operatività dimostrata per il miglioramento dei servizi sul territorio”.