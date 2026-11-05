Mondo accademico ed enti locali a confronto sull’IA: il 6 novembre a palazzo celestini l’evento formativo promosso dal DSE di Unisalento

LECCE – La Provincia di Lecce ospita un’intensa giornata formativa dedicata alle sfide e le opportunità offerte dalla trasformazione digitale e dall’intelligenza artificiale nella gestione della Pubblica Amministrazione.

Appuntamento venerdì 6 novembre, a partire dalle ore 10, nella sala consiliare di Palazzo dei Celestini a Lecce, con “La conoscenza manageriale nell’era dell’intelligenza artificiale: il ruolo del DSE tra ricerca, didattica e terza missione per la PA”, evento formativo organizzato dal Dipartimento di Scienze dell’Economia (DSE) dell’Università del Salento.

Nell’incontro, rivolto anche agli amministratori locali, si approfondirà come la ricerca, la didattica e la terza missione possano supportare i Comuni nell’innovazione dei processi decisionali, organizzativi e manageriali.

In apertura, porteranno il saluto il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino, la rettrice di Unisalento Maria Antonietta Aiello, il segretario generale dell’Ente provinciale Angelo Caretto, il direttore del DSE di Unisalento Vittorio Boscia.

Seguirà la Tavola rotonda, coordinata da Marco Benvenuto (Unisalento), su diversi temi. Si parte (ore 10.15) con “Innovazione e coesione: l’impatto dell’I.A. sulle politiche pubbliche”, con gli interventi di Raffaele Parlangeli, (Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il Sud), Cosimo Elefante (dirigente Regione Puglia), Carmelo Calamia (dirigente Provincia di Lecce), Amedeo Mazza (Unisalento).

Alle 11.30, si prosegue con un focus su ricerca e terza missione intitolato “Dalla conoscenza al territorio: una sperimentazione di AI per gli Enti Locali”, attraverso il contributo e l’esperienza di due amministratori locali: Oronzo Trio, sindaco del Comune di Surbo e Antonio Iazzi, sindaco del Comune di Avetrana.

Alle 12, spazio alla didattica con la presentazione del Corso di laurea magistrale in Management del territorio, delle Aziende pubbliche del turismo, a cura di Paola Scorrano (Unisalento). La giornata si concluderà alle 12.30.