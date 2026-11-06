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Una targa a Gabriel, il bagnino coraggioso che ha salvato la vita a 20 persone

L'episodio ad agosto a Sant'Isidoro, il ragazzo premiato "per il coraggio e la prontezza"