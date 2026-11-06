Il vincitore del Premio Paganini Simon Zhu in concerto al Teatro Apollo per la Camerata Salentina

LECCE – Un evento di rilievo internazionale arricchisce il cartellone della 57ª Stagione Concertistica organizzata dalla Camerata Musicale Salentina. Domenica 13 dicembre, alle ore 18, il palco del Teatro Apollo di Lecce ospiterà il virtuoso tedesco Simon Zhu, vincitore del primo premio al prestigioso Concorso Internazionale di Violino “Premio Paganini” di Genova nel 2023. Al suo fianco, al pianoforte, si esibirà Simone Rugani, stimato camerista e docente al Conservatorio di Campobasso.

L’appuntamento proporrà un programma di ampio respiro tecnico ed espressivo attraverso le pagine di quattro grandi compositori del repertorio classico e romantico. L’apertura della serata sarà affidata alla Sonata n. 4 in la minore op. 23 di Ludwig van Beethoven, seguita da La campanella di Niccolò Paganini nella celebre trascrizione per violino e pianoforte.La seconda parte del concerto vedrà invece protagonisti la Sonata n. 2 op. 121 di Robert Schumann e le sonorità gitane e virtuosistiche della Tzigane di Maurice Ravel.

Giovanissimo ma già affermato sui palcoscenici mondiali – con debutto alla Philharmonie di Berlino nel 2015 e studi perfezionati tra gli altri con Salvatore Accardo – Zhu imbraccerà per l’occasione un prezioso violino Zosimo Bergonzi,realizzato a Cremona intorno al 1760. I tagliandi per assistere al concerto sono disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina in viale Oronzo Quarta a Lecce, oltre che sul circuito online e nei punti vendita Vivaticket.