Enogastronomia, a Gallipoli torna “Salexpo”: tre giorni di show cooking, formazione e prodotti del territorio

GALLIPOLI (Lecce) – Valorizzare l’agroalimentare salentino favorendo l’incontro diretto tra chi produce e chi cucina professionalmente. Dal 9 all’11 novembre 2026 le sale del Bellavista Club di Caroli Hotels a Gallipoli ospiteranno l’undicesima edizione di “Salexpo – Il Salento a Tavola”, l’ormai tradizionale appuntamento dedicato alla cultura gastronomica e alle filiere corte locali.
L’edizione 2026 punta a rafforzare la presenza delle eccellenze del territorio nei menu della ristorazione regionale. Cuore operativo della tre giorni sarà il “Master Team” composto dagli chef Onofrio Terrafino, Antonio Mangino e Beda Ingravallo, selezionati in collaborazione con la rete di Euro-Toques Italia per affiancare i produttori e realizzare ricette dedicate. Insieme a loro, i maître dell’AMIRA (Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi) Nicola Carini,Giuseppe Mello, Alessandro Isaia e Davide Magrì cureranno le sessioni dedicate al servizio in sala, all’arte del flambé e agli abbinamenti enologici.
Ampio spazio verrà accordato alla formazione dei futuri professionisti del settore: gli studenti di istituti alberghieri, corsi ITS per il Turismo e facoltà universitarie indirizzate all’accoglienza parteciperanno a masterclass, prove pratiche e sfide ai fornelli affiancati dagli esperti. Per il pubblico e gli appassionati il calendario proporrà show cooking, workshop, banchi d’assaggio e corsi gratuiti di cucina salentina (accessibili su prenotazione fino a un massimo di 30 posti per ciascun modulo), oltre a menu tematici nei locali del circuito.
Organizzata in coincidenza con le ricorrenze dell’Estate di San Martino, l’iniziativa si conferma una leva strategica per promuovere il patrimonio enogastronomico salentino e sostenere la destagionalizzazione dei flussi turistici.
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