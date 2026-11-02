“L’ora di tutti” di Stefania Rocca inaugura la XXVII edizione del Festival del Cinema Europeo

LECCE – Sarà il film di Stefania Rocca, “L’ora di tutti”, ad aprire la XXVII edizione del Festival del Cinema Europeo, diretto da Alberto La Monica e in programma al Cinema Multisala Massimo di Lecce da sabato 7 a sabato 14 novembre 2026.

Girato interamente in Puglia e tratto dall’omonimo romanzo di Maria Corti, il film si ispira al sacco di Otranto del 1480 per costruire una narrazione senza tempo sulla resilienza e sulla forza delle comunità che rifiutano di soccombere alla sopraffazione. Ad accompagnare la proiezione, sabato 7 novembre alle ore 20.30, sala 1, saranno la regista Stefania Rocca e gli attori Ignazio Oliva, Antonio Monsellato e Zeno Capasa, protagonisti di un incontro al Cinema Massimo condotto da Enrico Magrelli.

In un tempo indefinito, una flotta nemica si avvicina a Otranto, città di confine tra Oriente e Occidente. Di fronte all’assedio, gli abitanti devono scegliere se fuggire, sottomettersi o lottare per la propria libertà. Idrusa, giovane donna che ha già sfidato le convenzioni per affermare la propria identità, diventa il punto di riferimento di una comunità disorientata. Mentre i pescatori salgono sulle mura e le donne si raccolgono in cattedrale, i confini tra sé e l’altro, vittima e nemico, si fanno sempre più fragili. Tra dimensione intima e destino collettivo, “L’ora di tutti” racconta scelte diverse di disobbedienza alle pretese di dominio.

«Il corpo è il vero territorio del film», spiega Stefania Rocca nella nota di regia. «Desidera, combatte, subisce, resiste. Anche la guerra viene raccontata attraverso i corpi più che attraverso le armi». Le battaglie diventano coreografie interpretate dagli attori insieme al Corpo di Ballo della Scuola di Ballo della Scala di Milano: un movimento che, sottolinea la regista, non attenua la violenza, ma la rende fisica e universale. Anche scenografie e costumi rileggono il passato senza ricostruire un’epoca precisa, mentre la figura della Vestale attraversa il film mettendo in relazione storia e mito, cristianesimo e paganesimo, realtà e visione.

Attrice, regista e autrice, Stefania Rocca si è formata al Centro Sperimentale di Cinematografia e all’Actors Studio. Ha lavorato in cinema, televisione e teatro, collaborando, tra gli altri, con Anthony Minghella, Kenneth Branagh, Tom Tykwer, Abel Ferrara, i fratelli Taviani, Gabriele Salvatores e Cristina Comencini. Come attrice ha ricevuto premi e candidature, tra cui ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento. Ha diretto i cortometraggi “Buenos”, presentato al Torino Film Festival, “Osa”, alla Mostra del Cinema di Venezia. È direttrice artistica dell’Otranto Film Festival. “L’ora di tutti” segna il suo debutto nel lungometraggio.

A concludere la prima giornata sarà, come di consueto, la festa d’apertura del Festival, in programma sabato 7 novembre a partire dalle ore 22 alle Manifatture Knos. La serata vedrà Fabio Tosti nel ruolo di music designer e Alessio Coli in una live sax performance.

Ingresso gratuito.

Il Festival del Cinema Europeo, ideato e prodotto dall’Associazione Culturale “Art Promotion”, è realizzato con il sostegno di risorse del Fondo di Rotazione 2021-2027 nell’ambito della Linea di intervento 6.2 ‘Valorizzazione e promozione della Cultura, della Creatività e dei Talenti’, “Avviso pubblico finalizzato sostenere progetti di festival, rassegne e premi nel settore cinematografico e audiovisivo di rilievo regionale, nazionale e internazionale da realizzarsi sul territorio regionale nel triennio 2025-2027” – Sezione Economia della Cultura della Regione Puglia, e con il contributo di Ministero della Cultura-Direzione Generale Cinema e del Comune di Lecce.

Il Festival del Cinema Europeo, riconosciuto dal Ministero della Cultura “manifestazione d’interesse nazionale”, è membro dell’Associazione Festival Italiani di Cinema, si pregia del Patrocinio di Apulia Film Commission, Provincia di Lecce, Università del Salento, e della collaborazione di Centro Sperimentale di Cinematografia, S.N.G.C.I., FIPRESCI, S.N.C.C.I., Centro Nazionale del Cortometraggio.