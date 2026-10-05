Jeremy Irons e Luigi Lo Cascio protagonisti del Festival del Cinema Europeo

LECCE – Il Festival del Cinema Europeo annuncia il programma delle due sezioni “Protagonista del Cinema Europeo” e “Protagonista del Cinema Italiano” della sua XXVII edizione, in programma a Lecce dal 7 al 14 novembre presso il Multisala Massimo: l’attore britannico Jeremy Irons e l’attore italiano Luigi Lo Cascio. Due interpreti di grande talento, espressione di due percorsi artistici differenti, ma accomunati da una forte cifra autoriale, dalla versatilità e dalla capacità di dare vita a personaggi complessi e indimenticabili.

“Avere a Lecce Jeremy Irons e Luigi Lo Cascio significa celebrare due straordinari attori che, pur appartenendo a cinematografie e generazioni diverse, hanno fatto della ricerca, della profondità interpretativa e della qualità delle proprie scelte artistiche il centro del loro lavoro”, dichiara Alberto La Monica, direttore artistico del Festival. “Con loro il Festival conferma la propria vocazione a raccontare il cinema attraverso i suoi protagonisti e a creare un dialogo diretto tra grandi interpreti, autori e pubblico. Sarà un’edizione particolarmente importante, nella quale il cinema europeo e quello italiano si incontrano attraverso due personalità artistiche di assoluto rilievo”.

Jeremy Irons, icona del cinema mondiale e tra i pochi interpreti ad aver conquistato la prestigiosa “Triple Crown of Acting” – Oscar, Emmy Award e Tony Award, vanta oltre cinquant’anni di carriera attraverso grandi classici e collaborazioni con alcuni dei più importanti registi internazionali: da La donna del tenente francese di Karel Reisz a Mission di Roland Joffé, da Inseparabili e M. Butterfly di David Cronenberg a Il mistero Von Bulow di Barbet Schroeder, interpretazione che gli è valsa l’Oscar come Miglior Attore, fino a Io ballo da sola di Bernardo Bertolucci, ma anche Le crociate e House of Gucci di Ridley Scott. La sua filmografia comprende inoltre Lolita di Adrian Lyne, La maschera di ferro di Randall Wallace, La casa degli spiriti di Bille August, Il danno di Louis Malle, Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League diretti da Zack Snyder e Appaloosa (2008) di Ed Harris. Non meno importante il suo percorso televisivo, che gli ha consentito di ampliare ulteriormente il proprio repertorio interpretativo. Per la miniserie Elizabeth I di Tom Hooper ha ricevuto l’Emmy Award come miglior attore protagonista in una miniserie o film, mentre per il lavoro teatrale a Broadway ha conquistato il Tony Award, completando così una delle più prestigiose triplette della storia della recitazione.

Luigi Lo Cascio è uno degli attori più intensi e autorevoli del cinema italiano contemporaneo. Una carriera iniziata con un esordio destinato a lasciare il segno: è infatti protagonista de I cento passi di Marco Tullio Giordana, nel ruolo di Peppino Impastato, interpretazione che nel 2001 gli vale il David di Donatello come Miglior Attore Protagonista e lo impone immediatamente all’attenzione del pubblico e della critica. Nello stesso anno vince la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile in Luce dei miei occhi di Giuseppe Piccioni. Da allora Lo Cascio ha costruito un percorso artistico caratterizzato da scelte rigorose e dalla collaborazione con alcuni dei più importanti autori del cinema italiano. È protagonista, ancora con Giordana, della saga familiare La meglio gioventù, premiata al Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard, e lavora con Marco Bellocchio in Buongiorno, notte, Il traditore, Marx può aspettare, Il signore delle formiche, con Cristina Comencini in Il più bel giorno della mia vita e La bestia nel cuore e in altri progetti che confermano la sua particolare capacità di confrontarsi con personaggi e temi di forte complessità. Nel corso della sua carriera interpreta inoltre film come Mio cognato di Alessandro Piva, La nostra vita e Lacci di Daniele Luchetti, Noi credevamo di Mario Martone, Il capitale umano di Paolo Virzì, La stranezza di Roberto Andò, Il signore delle formiche di Gianni Amelio, senza dimenticare il film da lui diretto e interpretato La città ideale e la serie tv The Bad Guy e Il mestiere di Beppe Tufarulo. Parallelamente, Lo Cascio ha mantenuto un forte legame con il teatro, sua formazione originaria, e con la scrittura e la regia, ampliando nel tempo il proprio percorso artistico.

A entrambi gli interpreti sarà conferito l’Ulivo d’Oro alla Carriera e il Festival dedicherà loro una retrospettiva dei film più significativi, offrendo al pubblico l’occasione di ripercorrere due carriere che, attraverso linguaggi e cinematografie differenti, hanno contribuito a definire il cinema contemporaneo. Jeremy Irons e Luigi Lo Cascio saranno infatti protagonisti di incontri con il pubblico, durante i quali ricorderanno le tappe più significative del proprio percorso artistico, il rapporto con i grandi autori con cui hanno lavorato e le esperienze che hanno segnato la loro carriera.

Il Festival del Cinema Europeo, ideato e prodotto dall’Associazione Culturale “Art Promotion”, è realizzato con il sostegno di risorse del Fondo di Rotazione 2021-2027 nell’ambito della Linea di intervento 6.2 ‘Valorizzazione e promozione della Cultura, della Creatività e dei Talenti’, “Avviso pubblico finalizzato sostenere progetti di festival, rassegne e premi nel settore cinematografico e audiovisivo di rilievo regionale, nazionale e internazionale da realizzarsi sul territorio regionale nel triennio 2025-2027” – Sezione Economia della Cultura della Regione Puglia, e con il contributo di Ministero della Cultura-Direzione Generale Cinema e del Comune di Lecce. Il Festival del Cinema Europeo, riconosciuto dal Ministero della Cultura “manifestazione d’interesse nazionale”, è membro dell’Associazione Festival Italiani di Cinema, si pregia del Patrocinio di Apulia Film Commission e della collaborazione di Centro Sperimentale di Cinematografia, S.N.G.C.I., FIPRESCI, S.N.C.C.I., Centro Nazionale del Cortometraggio.