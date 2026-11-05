Lavori Aqp per migliorare il servizio. Possibili disagi nell’abitato del Comune di Ugento

UGENTO (Lecce) – Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Torre San Giovanni frazione di Ugento (Le). I lavori riguardano l’inserzione di nuove opere acquedottistiche.
Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 10 novembre 2026 nel distretto PVR 02 delimitato a Sud dalle vie Corso Annibale, Aleardo Aleardi, Andrea Doria, Pitagora, Monte Bianco, Gran Sasso d’Italia, Isole Tremiti, e comprendente tutta la porzione di abitato che si estende in direzione Nord verso Posto Rosso nell’abitato di Torre San Giovanni frazione di Ugento (Le)
La sospensione avrà la durata di 10 ore, a partire dalle ore 08:00 con ripristino alle ore 18:00.
Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.
- AttualitàLavori Aqp per migliorare il servizio, possibili disagi in alcuni comuni salentini. Ecco dove e quando
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