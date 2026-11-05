Torrepaduli si prepara ai solenni festeggiamenti in onore del suo Patrono San Teodoro Martire

TORREPADULI (Lecce) – Entra nel vivo la tradizionale festività novembrina dedicata a San Teodoro Martire, Patrono della comunità parrocchiale di Torrepaduli. Con il patrocinio del Comune di Ruffano, i festeggiamenti uniscono momenti di devozione popolare e appuntamenti imperdibili legati alla cultura, alla musica e all’enogastronomia locale.

Il Programma Civile (Lunedì 9 Novembre)

I festeggiamenti civili animeranno la giornata clou di lunedì 9 novembre a partire dall’accompagnamento musicale del Concerto Bandistico “Città di Scorrano“.

Al rientro della processione, la serata si accenderà con la suggestiva Accensione della Focara e lo spettacolo pirotecnico a cura di Fireworks Salento, affiancati dal tradizionale Palio di San Teodoro, una gara gastronomica che vedrà sfidarsi i tre rioni di Torrepaduli (San Giovanni, San Rocco e San Teodoro) a colpi di piatti tipici. Una giuria specializzata decreterà il vincitore.

Sempre a partire dalle ore 20.00, in Piazza Carmelitani, prenderà il via la Sagra della Castagna, un momento di autentica convivialità tra il calore del fuoco e il sapore antico della castagna.

La serata sarà allietata dalla musica popolare del Trio Resident from Tamburellisti di Torrepaduli, con gli ospiti Mariglia, Makarìa e Giovanni Bisanti & Friends, che daranno vita a una coinvolgente Ronda Spontanea in memoria di Fabio, Amedeo e Alessandro.

Un appuntamento imperdibile che rinnova il legame profondo della comunità con le proprie radici e la grande tradizione salentina