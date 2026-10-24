Lavori Aqp per migliorare il servizio, possibili disagi in alcuni comuni salentini. Ecco dove e quando

SALENTO – Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nel Comune di Otranto presso la frazione di Sant’Andrea e Spongano.
I lavori a Sant’Andrea riguardano la manutenzione straordinaria per la sostituzione di alcuni organi di manovra idrici nell’ambito dell’appalto di Manutenzione delle Reti. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 28 ottobre 2026 nel Comune di Otranto esclusivamente presso la frazione di Sant’Andrea di Melendugno. La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 8:00 con ripristino alle ore 16:00.
Per consentire l’esecuzione dei lavori a Spongano, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica giovedì 29 ottobre 2026 nell’abitato del comune di Spongano (LE). La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 08:00 con ripristino alle ore 16:00.
Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.
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