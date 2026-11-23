LECCE – Nell’ambito delle attività di sensibilizzazione e supporto al tessuto produttivo territoriale, ARPAL Puglia, CNA Lecce e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecce promuovono il seminario formativo dal titolo “Gestione delle crisi aziendali. Analisi degli strumenti, dei rimedi e degli impatti occupazionali, sociali ed economici”, in programma il 27 novembre 2026, dalle ore 10:00 alle 13:00, presso la sede di CNA Lecce (Via Q. Brunetti, 8 – Lecce). L’iniziativa, a partecipazione gratuita e aperta a tutta la cittadinanza, alle imprese e ai professionisti del settore, nasce con l’obiettivo di offrire un quadro operativo sugli strumenti normativi e sui servizi integrati a disposizione delle aziende in fase di difficoltà, favorendo un dialogo diretto tra istituzioni, tecnici e parti sociali per la tutela dei livelli occupazionali locali.

I lavori saranno aperti dall’introduzione di Francesco Elia (Presidente CNA Lecce) e proseguiranno con gli approfondimenti tecnici a cura dei referenti di ARPAL Puglia e dell’Ordine professionale. Nello specifico, Susanna Gemma (Responsabile Area Incrocio Domanda e Offerta e Servizi alle Imprese ARPAL Puglia – progetto R.I.N.N.O.V.A.) illustrerà il sistema integrato dei servizi alle imprese e dell’IDO di ARPAL Puglia in relazione alle crisi aziendali e al mercato del lavoro locale; a seguire, Gloria Riso (Responsabile Area Vertenze collettive e gestione crisi d’impresa, tirocini e corridoi lavorativi ARPAL Puglia) analizzerà gli strumenti e i rimedi per la gestione delle crisi d’impresa e i relativi impatti occupazionali, mentre Antonio Lezzi (Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecce) approfondirà il ruolo strategico del Consulente del Lavoro nella gestione delle fasi critiche aziendali.

Il confronto sarà arricchito dagli interventi delle organizzazioni sindacali territoriali, con la partecipazione di Tommaso Moscara (Segretario generale CGIL Lecce), Ada Chirizzi (Segretario Generale CISL Lecce) e Fabiana Signore (Segretario regionale UILTEC – UIL Puglia).

L’evento è inoltre accreditato ai fini della Formazione Continua Obbligatoria per gli iscritti e le iscritte all’Ordine dei Consulenti del Lavoro, riconoscendo 3 crediti formativi previa prenotazione sulla piattaforma dedicata (https://formazione.consulentidellavoro.it/).

IL REPORT SETTIMANALE: 381 OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI Il nuovo report settimanale delle offerte lavorative gestite dai Centri per l’Impiego dell’Ambito di Lecce rileva complessivamente 381 posizioni aperte, articolate su 165 annunci. Nel panorama lavorativo locale, il settore delle costruzioni e installazione impianti guida la classifica con 82 opportunità, seguito dal comparto turismo, ristorazione e food delivery con 71 possibilità lavorative, da sanità, servizi alla persona e farmaceutica con 51 posti disponibili e dal settore tessile-abbigliamento-calzaturiero con 44 posizioni. Rilevante anche la richiesta nel commercio con 43 possibilità lavorative, nel comparto industria e settore metalmeccanico con 32 posti e nel settore amministrativo e informatico con 19 opportunità. Seguono l’artigianato con 10 inserimenti e il settore riparazione veicoli e trasporti con nove posizioni aperte. Per quanto riguarda gli altri settori, bellezza e benessere registra quattro opportunità, l’ambito pedagogico e istruzione ne propone tre, mentre il settore pulizie e multiservizi mette a disposizione due posizioni. Infine, sul fronte dell’inclusione lavorativa, sono disponibili nove posizioni per persone appartenenti alle categorie protette (art. 18 L. 68/99) e due posizioni rivolte a persone con disabilità (art. 1 L. 68/99). Infine, per tirocini formativi si contano 10 posizioni aperte. Diverse le proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse tramite la rete EURES, che facilita la mobilità professionale a livello europeo. Tutti gli annunci di lavoro gestiti da ARPAL sono conformi ai criteri di neutralità previsti nel Decreto Legislativo n. 96/2026. Le procedure di selezione rispettano i principi di non discriminazione e di parità di accesso, garantendo la massima trasparenza e inclusività. La ricerca di personale è aperta a candidate e candidati di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Le offerte sono consultabili nel dettaglio sul portale Lavoro per Te Puglia, da cui si può procedere direttamente all’invio della candidatura.

Pr.O.N.T.O. I.D.O.: ISCRIZIONI ALLE LISTE DI PRONTA DISPONIBILITÀ Sempre aperta la possibilità di iscriversi agli elenchi Pr.O.N.T.O. I.D.O. per i settori agricoltura, giornalismo e comunicazione, turismo, socio-sanitario e lavoro di cura. Tramite l’adesione, si può manifestare la propria pronta disponibilità affinché il proprio profilo venga segnalato alle aziende in cerca di personale. L’iscrizione dev’essere effettuata tramite il seguente form: https://forms.gle/M24dUWTrhyJR8aTW9 .

AVVISO PUBBLICO: ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI È sempre attivo l’Avviso Pubblico per la formazione dell’Elenco degli Assistenti Familiari della Regione Puglia, una misura strategica a cura di Regione Puglia – Dipartimento Welfare e ARPAL Puglia, finanziata tramite il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze. L’obiettivo è potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta a supporto delle famiglie. L’iscrizione all’elenco, gestito dai Centri per l’Impiego, permette di manifestare la propria pronta disponibilità lavorativa per l’assistenza a persone con disabilità o anziane non autosufficienti, senza che ciò costituisca una procedura selettiva o dia diritto a una assunzione automatica.

Requisiti principali:

Maggiore età e residenza/domicilio in Puglia.

Buona conoscenza della lingua italiana e idoneità fisica.

Assenza di condanne penali o carichi pendenti.

Per cittadini extracomunitari: regolare permesso di soggiorno.

La domanda di iscrizione e la documentazione richiesta possono essere trasmesse telematicamente compilando il modulo online oppure consegnate a mano presso il Centro per l’Impiego di propria competenza. Per ulteriori dettagli, si può consultare il seguente link: https://tinyurl.com/mw7cmaks.

Iil 45° Report delle offerte di lavoro di Arpal Puglia al seguente link:

https://tinyurl.com/5n6e9cfj