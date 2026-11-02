Studentessa dell’I.C. “A. De Bernart” di Ruffano conquista il quinto posto alla Finale Nazionale del Campionato del Disegno Tecnico 2026

Orgoglio per l’I.C. “A. De Bernart” di Ruffano: la studentessa della provincia di Lecce conquista il quinto posto alla Finale Nazionale del Campionato del Disegno Tecnico 2026.

Un prestigioso risultato per la scuola salentina e per il territorio: la giovane studentessa si distingue tra i migliori finalisti provenienti da tutta Italia.

Ruffano – Grande soddisfazione per l’Istituto Comprensivo “A. De Bernart” di Ruffano, che celebra il prestigioso risultato conseguito dalla propria studentessa, Maria Corvaglia, alla terza Finale Nazionale del Campionato Nazionale del Disegno Tecnico, svoltasi il 24 ottobre 2026 a Rieti.

La studentessa, rappresentante della provincia di Lecce, ha conquistato il quinto posto nella classifica nazionale, distinguendosi tra i migliori giovani talenti provenienti da 65 province italiane.

Un traguardo di grande valore, che premia l’impegno, la costanza e la passione per il disegno tecnico, disciplina che rappresenta uno strumento fondamentale per lo sviluppo del pensiero logico, della precisione, della capacità di osservazione e delle competenze tecnico-scientifiche.

Il Campionato, nato con l’obiettivo di promuovere la cultura del disegno tecnico a mano e valorizzare il merito degli studenti della scuola secondaria di primo grado, ha coinvolto nell’edizione 2026 circa 45.000 alunni su scala nazionale, confermandosi un’importante esperienza educativa e formativa.

La finale di Rieti ha visto la vittoria di Maria Elena C., proveniente dalla provincia di Fermo, premiata con un viaggio di una settimana in Belgio presso l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), occasione straordinaria di avvicinamento al mondo della ricerca e dell’innovazione scientifica.

Il risultato della studentessa dell’I.C. “A. De Bernart” rappresenta motivo di orgoglio per l’intera comunità scolastica e per il territorio salentino, testimoniando il valore di un percorso formativo che promuove il talento, la determinazione e la crescita personale degli alunni.

La Dirigente scolastica, prof.ssa Donata De Masi, esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto e rivolge alla studentessa le più sincere congratulazioni, sottolineando l’importanza di esperienze che consentono agli alunni di misurarsi con realtà nazionali, sviluppare competenze e acquisire consapevolezza delle proprie capacità.

Un sentito ringraziamento va alla docente, prof.ssa Gabriella Cazzato, che ha accompagnato e sostenuto il percorso della studentessa, al comune di Ruffano che ha contribuito alle spese di viaggio, alla famiglia e a tutti coloro che hanno reso possibile il raggiungimento di questo significativo traguardo.

L’Istituto Comprensivo “A. De Bernart” rinnova così il proprio impegno nella promozione delle discipline STEM e nella valorizzazione delle eccellenze, nella convinzione che la scuola debba offrire a ciascun alunno occasioni concrete per esprimere il proprio potenziale e guardare con fiducia al futuro.

Un risultato che rende orgogliosa Ruffano e che conferma come impegno, passione e formazione possano condurre a traguardi di grande valore.