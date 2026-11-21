TORRE SQUILLACE (Lecce) – Un furto che cancella un pezzo di memoria del Salento. È stata portata via nella notte la statua in bronzo di Lucio Battisti, installata a Torre Squillace, tra Nardò e Copertino, dove per staccarla i ladri hanno utilizzato una fiamma ossidrica, lasciando sul posto soltanto la base con i piedi e i bulloni .
La scoperta è avvenuta questa mattina, suscitando amarezza nelle due comunità. L’opera, realizzata dallo scultore Dario Tarantino e inaugurata quattro anni fa dal Comune di Nardò, celebrava il legame tra il cantautore e questo tratto di costa ionica.
Proprio qui Battisti e Mogol trascorrevano le vacanze e, come confermato dallo stesso paroliere, sarebbero nate alcune delle canzoni più celebri del musicista, tra tramonti sul mare e partite di calcio con Adriano Pappalardo.
Ora è mistero sulla sorte della statua: un furto su commissione o un colpo per rivendere il bronzo? Il Comune esclude che sia stata rimossa per un restauro. La polizia locale ha avviato le indagini e ha acquisito i filmati delle telecamere della zona, senza individuare finora immagini utili.
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