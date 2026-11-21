Si chiude “Una lente differente”: a Lecce l’arte di Matilda Cupiraggi cerca nuove sedi

Si conclude la mostra “Una lente differente” di Matilda Cupiraggi, ospitata al Centro Studi Mario De Marco, in Corte dei Rodi 11 a Lecce, e inaugurata il 31 ottobre. Un percorso che ha portato sulle pareti del Centro lo sguardo di una giovane pittrice emergente, capace di trasformare l’osservazione del mondo in segno, gesto e colore.

A ospitare l’artista è stato lo stesso Centro Studi, che per voce di Flavio De Marco ha parlato di «un gran piacere». «Dotata di naturale spirito di osservazione metafisica e dunque più che fisica, l’artista tocca le corde della conoscenza della natura e dei suoi arcani», scrive De Marco. Il suo giudizio guarda anche avanti: col tempo Matilda «riuscirà ad irrobustire le capacità stilistiche», partendo da una spiccata tensione per l’«attorno» che si coniuga con la zona introspettiva. I suoi soggetti, sottolinea, sono «affatto semplici», perché si avventurano verso la rappresentazione del complesso e del mondo. Per il direttore è «uno sprigionarsi di fantasia e di creatività» che la pittrice dovrà coltivare con sé e con quanti seguono il suo percorso.

Sulla stessa lunghezza d’onda la lettura del Maestro Arnaldo Miccoli. «Matilda porta l’arte nel cuore», scrive; da lì la accoglie nella mente e la consegna alla carta, al pannello, alla tela. Nelle sue forme Miccoli riconosce una genuinità che rispecchia il mondo interiore, restituito però attraverso lo sguardo di chi il mondo lo attraversa: «Matilda non si ferma al proprio universo: se ne serve per scoprirne altri».

Per il Maestro il suo è uno sguardo «non riduttivo, ma risolutivo, essenziale». Davanti a un cavallo ne coglie la forza e la sostanza; davanti a un fiore risale all’origine della pianta. Così, «con due linee, con un gesto semplice», riesce a fermare sulla tela una porzione di vita che altri impiegherebbero un’esistenza a creare. Miccoli ne sottolinea anche il coraggio interiore: davanti alla tela bianca, nemmeno lei sa che cosa ne nascerà, eppure dal suo cuore qualcosa passa alla tela.

Con la chiusura dell’esposizione, l’attenzione si sposta su ciò che verrà dopo. Le parole dei due critici raccontano un’artista in cammino, e l’auspicio è che altri luoghi, in Salento e oltre, siano pronti ad accogliere le opere di Matilda Cupiraggi e a continuare il dialogo con il pubblico avviato a Corte dei Rodi