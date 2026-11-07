Bosco di Case Noe a Carmiano, il gruppo 73041 chiede gli atti del reimpianto, dopo le spiegazioni del sindaco

CARMIANO – In quale atto era già previsto il reimpianto delle alberature di Case Noe nel caso in cui la prima piantumazione non avesse attecchito? È la domanda che il gruppo cittadino 73041 rivolge al sindaco Giovanni Erroi, tornando sulle condizioni del nuovo bosco a ridosso della Strada Comunale dei Porci. Dopo le richieste di chiarimenti e quelle che il gruppo definisce “settimane di silenzio”, la nota del primo cittadino e la sua intervista a un’emittente locale riaprono la polemica. “Dinanzi a un fallimento acclarato non vi è alcuna rassicurazione”, scrive il gruppo nella replica del 5 novembre. Erroi aveva assicurato che la sostituzione delle piante secche era già prevista e sarà gratuita, senza costi aggiuntivi per il Comune. Aveva inoltre escluso il rischio di revoca del finanziamento, precisando che la Regione deve ancora effettuare il collaudo, al cui esito positivo è legato il contributo. L’amministrazione, aveva aggiunto, attende altre risorse per il mantenimento del bosco nei cinque anni successivi al reimpianto. Sull’assenza di un impianto di irrigazione, il sindaco aveva richiamato la capacità del bosco di autoregolarsi attraverso processi naturali. Il gruppo ironizza anzitutto sulla formula “secondo reimpianto”, che, osserva, farebbe pensare a tre piantumazioni, e accosta a una canzone di Riccardo Cocciante la rassicurazione secondo cui l’intervento “era già previsto qualora non fosse andato a buon fine”. Poi entra nel merito della trasparenza e della facilità di consultazione degli atti.

“In quale documento amministrativo si fa riferimento alla previsione di una mancata riuscita dell’intervento?”, chiede il gruppo 73041, che chiama in causa anche il buon senso e l’accortezza con cui sindaco e maggioranza avrebbero dovuto seguire la forestazione. “Perché una pianta muore? È una domanda semplice alla quale possiamo rispondere tutti, indipendentemente dalle Pec e dai contributi regionali”. Per il gruppo, le piante secche sono il risultato di una gestione “senza uno straccio di programmazione”. È su questo punto che la replica introduce il tema dell’irrigazione di soccorso, ossia l’apporto straordinario di acqua durante periodi di grave siccità o ondate di calore anomale, che il 73041 sostiene fosse previsto e finanziato dalla Regione Puglia. Il gruppo giudica “completamente fuori contesto” il richiamo all’ecosistema autoregolato e sostiene che quel meccanismo possa funzionare quando le chiome degli alberi, creando zone d’ombra, coprono almeno il 20 per cento della superficie riconosciuta come bosco. Definisce invece “aridocoltura” la gestione seguita da aprile a settembre e la considera “un suicidio in termini agronomici”, alla luce della desertificazione che, secondo il gruppo, interessa da anni il Salento nei mesi estivi. La replica investe infine il rapporto con i cittadini. Erroi aveva precisato che il Comune interagisce “solo con l’ascolto diretto nelle sedi istituzionali o nelle forme previste da Statuto e Regolamenti”. Il 73041 gli rimprovera la distanza tra questa posizione e la disponibilità all’ascolto manifestata poche settimane prima e richiama un commento pubblicato sui social dallo stesso sindaco proprio a proposito delle richieste su Case Noe. “Il contatto umano e la concretezza vengono prima della burocrazia”, aveva scritto Erroi, secondo quanto riferisce il gruppo. Il 73041 accusa quindi l’amministrazione di aver alimentato la confusione con dichiarazioni prive di riscontri negli atti e sostiene che riconoscere quello che definisce un “colossale errore”, spiegando come si intenda porvi rimedio, sarebbe stato un segno di maturità e onestà intellettuale. Per il gruppo, la trasparenza serve alla comunità quanto l’acqua a una pianta. Da qui la chiusa polemica della nota, che riprende le rassicurazioni del sindaco: “Era già tutto previsto…”.