“Fight for her”: sport e solidarietà contro la violenza sulle donne

Il Rotaract Club Lecce Barocco ed Eros Rollo presidente della Zero Scuse ASD insieme per un’iniziativa di sensibilizzazione e solidarietà.

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, il Rotaract Club Lecce Barocco, in collaborazione con Eros Rollo presidente della Zero Scuse ASD, promuove “FIGHT FOR HER”, un evento che unisce sport, sensibilizzazione e impegno sociale.

L’appuntamento è per domenica 22 novembre 2026, dalle ore 10:00 alle 11:00, presso la palestra della Zero Scuse ASD, in via Augusto Melica a Lecce, per una lezione di kick boxing aperta a uomini e donne a partire dai 14 anni.

L’iniziativa nasce dalla volontà di trasformare lo sport in uno strumento di consapevolezza e solidarietà. Attraverso la kick boxing, disciplina fondata su autocontrollo, determinazione e rispetto, si vuole trasmettere un messaggio di forza e fiducia in sé stessi, ribadendo l’importanza dell’impegno collettivo contro ogni forma di violenza.

Un gesto simbolico che si traduce in un aiuto concreto: il ricavato dell’evento sarà interamente destinato all’acquisto di kit di primo soccorso per le donne e i bambini accolti dall’Associazione La Girandola ODV di Lecce.

La collaborazione tra il Rotaract Club Lecce Barocco ed Eros Rollo testimonia come l’associazionismo e lo sport possano fare rete per sostenere il territorio e promuovere una cultura del rispetto e della solidarietà.

La partecipazione prevede un contributo di 5 euro, con un massimo di 30 partecipanti. Per iscriversi è necessario compilare il seguente Google Form: https://forms.gle/wm1nRR4KXirPdR8d6

Per informazioni:

* Eros: 327 298 2857

* Martina: 320 347 4733

“FIGHT FOR HER”: un’ora di sport, un gesto concreto, un impegno condiviso contro la violenza sulle donne.