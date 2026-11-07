Un avvocato col vizio del gol, Cristian Sturda’ convocato dalla nazionale avvocati

L’unione sportiva forense italiana ha convocato Cristian Sturda’ in occasione di una competizione nazionale. Sturda’ dunque tra i convocati dal C.T. Piero Alosi per il Memorial Silvio Bolloli – Calcio a 11, contro la Nazionale Giustizia. Sturda’ vanta diverse presenze nei campionati dilettantistici e la sua passione per il calcio lo ha portato anche a far parte di questa importante compagine sportiva di professionisti. Unico salentino fra i convocati, Sturda’ parla di una bella esperienza anche impegnativa sul piano calcistico vista la presenza di tanti ex giocatori professionisti ed altri che ancora oggi militano in campionati di eccellenza o promozione. Per l’avvocato leccese, certamente, una bella soddisfazione in continuità con il suo impegno sportivo.