I giallorossi muovono la classifica, Torino-Lecce finisce 1-1 grazie a N’Dry e Falcone

Lecce a caccia di punti in terra piemontese, i giallorossi incontrano il Torino e Di Francesco cambia qualcosa nell’assetto della squadra: tante ancora le assenze per i salentini. Torino col 3-5-2 ed in campo Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Fitz-Jim, Bragança, Vlasic, Cacciamani; Kulenovic, Simeone.

Lecce con il 3-5-1-1 e sulla scacchiera Falcone; Dembelè, Gaspar, Tiago Gabriel; Veiga, Kaba, Ngom, Maleh, Gallo; Fatah; Stulic. Qualche problema prima dell’inizio della partita, le linee del campo non sono perfette e gli addetti cercano di sistemare, dieci minuti di ritardo per il fischio d’inizio.

Parte bene il Toro che carica sin dalle primissime battute, ci vogliono Tiago Gabriel e Gallo per respingere gli attacchi dei granata. Il primo squillo del Lecce per la porta di Perri è al ventesimo minuto, quando un corner battuto da Gallo prende una traiettoria velenosa che, tuttavia, si spegne. Fatah ruba palla a centrocampo e si rende pericoloso, la retroguardia di casa si rifugia in angolo: si avverte la mancanza di una punta di peso. Partita ragionata a centrocampo per entrambe le compagini e le palle alte del Torino sono facile preda per i difensori leccesi. La prima frazione si chiude a reti inviolate e non si può sostenere che sia stata marcata da emozioni, anzi gara piuttosto apatica.

Secondo tempo con un cambio nel Toro, dentro Adams e fuori Kulenovic. Il Torino propone dalla fascia sinistra le proprie soluzioni, Tiago Gabriel e Dembele’ riescono ad anticipare le intenzioni. Azione ben orchestrata dal Lecce al minuto cinquantasette, Kaba spreca. Da qui a due minuti il Toro passa, Simeone tira in porta e complice una deviazione di Gaspar, Falcone viene battuto: 1-0. Abate inserisce Gineitis per Fitz-Jim. Reazione del Lecce con un bel fraseggio fra Maleh e Gallo, Dembele’ viene anticipato sul cross a lui destinato. Di Francesco dà spazio a N’Dry, Coulibaly e Geubbels per Dembele’, Stulic e Kaba. Il nuovo entrato N’Dry pareggia i conti, prende palla converge e tira, deviazione di Braganca ed è 1-1. La formazione giallorossa cambia volto, il forcing porta al tiro anche Ngom che conclude fuori misura. Abate getta nella mischia Abouklal per Cacciamani.

La partita adesso la fa il Lecce che prova a raddoppiare attaccando in modo massiccio. Casadei e Ilkhan per Vlasic e Braganca. Sì evidenzia sulla fascia destra Fatah, instancabile. Occasione per Adams lasciato solo: il tiro secco viene respinto da Falcone. Fuori Fatah per Fofana, Siebert prende il posto di Maleh. Rocambolesca azione del Toro, allo scadere, Adams coglie un palo in rovesciata, Simeone cerca il colpo di grazia ma Falcone salva il Lecce con una respinta provvidenziale. Tre minuti di recupero per un match che risulta essere avvincente nel finale, qualche mischia ed un po’ di nervosismo. Il direttore di gara fischia tre volte ed il Lecce muove la classifica portandosi a dieci punti. La squadra ha iniziato a girare bene dopo i cambi e dunque negli ultimi venti minuti alzando il ritmo. Tutto sommato un buon risultato per la truppa giallorossa.