Olio, Congedo: Maxisequestro in Puglia, risultati concreti nella lotta alle frodi agroalimentari

“Il sequestro di 174 tonnellate di olio extravergine di oliva in provincia di Foggia, per un valore superiore a 1,5 milioni di euro, rappresenta un importante risultato nell’attività di contrasto alle frodi agroalimentari. Un’operazione che dimostra l’efficacia dei controlli promossi dal Governo Meloni e dal ministro Francesco Lollobrigida per tutelare le nostre eccellenze e difendere i produttori onesti dalla concorrenza sleale. Il coordinamento tra le autorità competenti e l’utilizzo di strumenti avanzati di verifica consentono di contrastare le irregolarità e garantire maggiore trasparenza lungo la filiera. Un plauso agli ispettori dell’ICQRF e ai militari della Guardia di Finanza per il prezioso lavoro svolto. Proteggere l’olio italiano significa salvaguardare un patrimonio economico, produttivo e identitario di straordinaria importanza per la nostra Puglia”.

Lo dichiara Saverio Congedo, deputato pugliese di Fratelli d’Italia.