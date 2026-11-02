Le Previsioni Meteo di domani 3 Novembre 2026

Puglia
Condizioni di tempo instabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare in transito associata a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata tempo in generale miglioramento con nubi sparse a ampie schiarite.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino cieli in prevalenza irregolarmente nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata atteso un peggioramento con deboli piogge su Alpi e Prealpi e cieli coperti.
AL CENTRO
Al mattino residue precipitazioni sulle Marche, nuvolosità irregolare in transito altrove. Al pomeriggio ancora qualche piovasco sulle Marche, deboli piogge anche sul basso Lazio. In serata e in nottate tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi.
AL SUD E SULLE ISOLE
Tempo instabile o perturbato nel corso della giornata con piogge sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia al mattino; al pomeriggio ancora qualche piovasco sulla Puglia. In serata e nella notte migliora ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.
Temperature minime e massime stabili o in rialzo, salvo una lieve flessione dei valori massimi al nord.
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