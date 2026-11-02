La Fiorentina vince l’undicesima edizione del Trofeo Caroli Hotels Under 13. I viola superano il Bologna al termine di un match interessante ed equilibrato disputato allo stadio “Antonio Bianco” di Gallipoli e deciso solo ai calci di rigore (4-1 dcr). I toscani erano passati in vantaggio dopo pochi minuti con Stocchi, nella ripresa era stato De Micco, forse con una deviazione, a riportare in parita’ i felsinei.

L’ uno a uno e’ rimasto bloccato anche ai supplementari e dal dischetto sono stati piu’ precisi i ragazzi della Fiorentina. Gli emiliani avevano superato la Juventus ai quarti e poi il Torino, detentore del titolo in semifinale, mentre i toscani si erano sbarazzati in entrambi i casi per 5 a 1 prima della Virtus Francavilla Next Gene e a seguire della Lazio. Questi gli altri premi consegnati: Premio Stella del Torneo (10 riconoscimenti): Premio Fair Play: ; Premio Arbitri della finale: Sezione AIA di Casarano. Premio Miglior Pubblico: ; Premio Squadra Rivelazione: ; Premio Genitori:

Il torneo si è giocato alla sui campi Comunali di Gallipoli, Alezio, Melissano, Taviano, Tuglie e Castrignano del Capo e nelle strutture private Heffort Sport Village di Parabita e Champions Park di Nardo‘. L’evento rientra nel network dei Trofei Caroli Hotels organizzato dall’Asd Capo di Leuca in collaborazione con il noto gruppo alberghiero capeggiato dal direttore generale Attilio Caroli Caputo. Soddisfatti della riuscita della manifestazione, non solo dal punto di vista sportivo ma anche e soprattutto turistico, i componenti della segreteria organizzativa Mario Caputo (presidente dell’Asd Capo di Leuca) e Daniele Pisacane. Prossimi appuntamenti dal 4 al 8 dicembre con l’Under 15 Femminile e dal 10 al 14 febbraio 2027 con il 23’ Trofeo Caroli Hotels Under 14.