La ricetta del giorno: lasagne con crema di salsiccia

Ingredienti:
300 gr di lasagne
1 kg di ricotta fresca
400 gr di salsiccia
350 gr di mozzarella
150 gr grana padano grattugiato
1 carota tritata
1/2 cipolla tritata
1 bicchiere di vino bianco
Olio Evo
Basilico
Procedimento:
Soffriggere la cipolla e la carota in un filo d’olio;
Aggiungere la salsiccia sgranata;
Cuocere la salsiccia per 5 minuti;
Aggiungere il vino bianco e sfumare;
Lasciare raffreddare;
In una ciotola mettere la ricotta, la salsiccia, le foglie di basilico e 120 gr di grana grattugiato;
Mescolare tutti gli ingredienti;
Sporcare il fondo della teglia con un po’ di crema di ricotta e stendere le lasagne;
Mettere uno strato di crema di ricotta e salsiccia e alcuni cubetti di mozzarella;
Formare almeno 3 strati;
Nell’ultimo strato aggiungere una manciata di grana padano grattugiato
Cuocere in forno preriscaldato a 180º 25 minuti;
Lasciare intiepidire e servire.
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