ARNESANO (Lecce) – La IX Stagione concertistica Opera Prima, diretta da Ludovica Rana, prosegue ad Arnesano (LE) con Après un rêve, un concerto che ripercorre le molte anime del violino romantico, tra intimismo e virtuosismo, con Maria Serena Salvemini al violino e Pietro Laera al pianoforte.

Appuntamento sabato 21 novembre (ore 19.30, biglietto 7 euro) al Teatro Oratorio Don Orione.

Il programma attraversa le pagine di Brahms, Wieniawski, Fauré e Sarasate, accostando lirismo e virtuosismo. Si apre con la Sonata op. 78 di Johannes Brahms, la prima delle sue tre sonate per violino, nota anche come Sonata della pioggia per la citazione di un proprio Lied ispirato al tema della pioggia, che ne attraversa il finale. Segue la Polonaise de Concert di Wieniawski, pagina di brillante virtuosismo nel solco della tradizione polacca, e il celebre Après un rêve di Fauré, intensa espressione del lirismo francese. Chiude la serata la Carmen Fantasy di Sarasate, costruita sui temi più celebri dell’opera di Bizet e considerata un impegnativo banco di prova per ogni violinista.

Maria Serena Salvemini e Pietro Laera vantano esperienze concertistiche internazionali. Dopo il debutto alla Philharmonie di Berlino nel 2022, Maria Serena Salvemini è tornata nella capitale tedesca nel 2026, al Konzerthaus, per eseguire il Triplo Concerto di Beethoven insieme al violoncellista Mischa Maisky e alla pianista Shiran Wang, accompagnati dai Berliner Symphoniker diretti da Sasha Maisky. Pietro Laera svolge un’intensa attività concertistica internazionale e si è formato con Luigi Ceci, Gianna Valente, Alicia de Larrocha, Adam Wibrowski e Aldo Ciccolini.

La Stagione prosegue sabato 28 novembre (ore 19.30, biglietto 7 euro), sempre al Teatro Oratorio Don Orione di Arnesano, con Dal salotto alla sala del trono, concerto che vede protagonisti Gabriele Ceci al violino, Ludovica Rana al violoncello e Mirco Ceci al pianoforte.

Il programma mette a confronto due capolavori del repertorio per trio con pianoforte, composti a distanza di pochi decenni ma appartenenti a mondi espressivi differenti. Il Trio Hob. XV:31 di Haydn, appartenente alla maturità del compositore, mostra l’equilibrio tra invenzione melodica e brillantezza strumentale che caratterizza la sua scrittura cameristica. Chiude la serata il Trio Arciduca op. 97 di Beethoven, dedicato all’arciduca Rodolfo d’Austria, suo allievo e mecenate. Eseguito per la prima volta nel 1814 con lo stesso Beethoven al pianoforte, segnò una delle ultime apparizioni pubbliche del compositore come interprete, ormai segnato dalla sordità. Opera di ampio respiro sinfonico, è considerata una delle vette della letteratura per trio.

Sabato 5 dicembre è invece la volta di Les Adieux, un concerto dal forte valore simbolico affidato ai giovani musicisti della grande orchestra di bambini e ragazzi nata dal progetto sociale di Opera Prima, SMA-Sistema Musica Arnesano. Un appuntamento che porta sul palco il frutto di un percorso di formazione e inclusione attraverso la musica, riunendo le diverse formazioni giovanili del progetto in un momento corale. Ingresso gratuito. Il progetto SMA è sostenuto da BPP e Angelini.

APPUNTAMENTI 2027

La stagione riprende nel 2027 a Monteroni di Lecce, al Teatro Tenda-Melograni Martino, con il trio formato da Francesco D’Orazio, Ludovica Rana e Liubov Gromoglasova, protagonisti il 23 gennaio di Tra giovinezza e maturità, tra Bernstein, Henze e Brahms.

Il 13 febbraio è dedicato alla presentazione del Festival di Pasqua, con il duo formato da Marco Mancini, sassofono, e Camilla Chiga, pianoforte, in un programma novecentesco che mette in dialogo Decruck, Desenclos e Prokofiev.

Dal 26 al 28 marzo, al Teatro Paisiello di Lecce, arriva quindi il Festival di Pasqua (evento fuori abbonamento).

Appuntamento conclusivo sabato 17 aprile a Monteroni di Lecce con Giulia Falzarano, protagonista del recital pianistico Verso l’isola gioiosa. Un viaggio da Beethoven a Chopin, da Skrjabin a Debussy, attraverso alcune delle pagine più significative e suggestive del repertorio pianistico.

La IX Stagione concertistica Opera Prima è organizzata dall’Associazione Musicale Opera Prima, con la direzione artistica di Ludovica Rana, e conferma anche per il 2026-2027 il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.

Biglietteria su Vivaticket (https://www.vivaticket.com/it/tour/opera-prima/4447 sono attualmente in vendita l’abbonamento completo 2026-27 e i singoli appuntamenti del 2026).

Posto intero non numerato 7 euro, abbonamento stagione 35 euro (Festival di Pasqua escluso). Il concerto del 5 dicembre 2026 è ad ingresso gratuito.