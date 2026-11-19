PUGLIA – La prima Settimana della Cucina Italiana nel Mondo dopo il riconoscimento UNESCO del 10 dicembre 2025 rappresenta un’occasione importante per valorizzare l’agricoltura pugliese, le produzioni di qualità e il lavoro degli agricoltori, protagonisti di un patrimonio fatto di biodiversità, paesaggi rurali, saperi tramandati da generazioni e filiere che tengono insieme economia, cultura e identità dei territori. È quanto afferma Coldiretti Puglia in occasione dell’XI Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, in corso dal 16 al 22 novembre 2026, dedicata al tema «Cucina italiana patrimonio UNESCO: territori e filiere d’eccellenza».

Un riconoscimento che apre nuove opportunità per l’agroalimentare pugliese e che deve tradursi in nuove occasioni di mercato, maggiore riconoscibilità delle produzioni territoriali e giusto reddito per chi coltiva la terra e alleva gli animali – afferma Coldiretti Puglia – perché dietro ogni piatto della tradizione ci sono aziende agricole, lavoro, investimenti, qualità delle materie prime e una rete di imprese che rappresenta un presidio economico e sociale indispensabile per le comunità.

La battaglia per difendere la cucina italiana si combatte anche dentro i confini nazionali, dove prodotti agricoli stranieri possono arrivare sugli scaffali con un’etichetta che richiama il Made in Italy o diventare formalmente italiani attraverso lavorazioni e trasformazioni consentite dalle attuali regole europee. Particolarmente importante è la battaglia contro l’Italian sounding fatto in Italia, che sottrae ogni anno 20 miliardi di euro al reddito degli agricoltori, alimentando traffici e speculazioni lungo la filiera, ingannando i cittadini e mettendone a volte a rischio la salute. È quanto Coldiretti denuncia da tempo con le mobilitazioni al Brennero e nei porti italiani, chiedendo controlli più stringenti, origine obbligatoria in etichetta e la modifica del Codice doganale europeo. In Puglia la mobilitazione ha portato anche alla raccolta di oltre 100mila firme per chiedere che l’origine delle materie prime sia finalmente trasparente, una questione che riguarda direttamente prodotti simbolo dell’agroalimentare pugliese, dal grano all’olio extravergine, e il diritto dei cittadini a sapere cosa acquistano e degli agricoltori a non subire la concorrenza sleale di prodotti che italiani non sono.

La valorizzazione della cucina italiana non può, però, prescindere dalla tutela delle materie prime agricole e dalla trasparenza sull’origine degli ingredienti. L’italian sounding, le imitazioni e le pratiche commerciali sleali sottraggono valore alle produzioni autentiche e ingannano i cittadini. Il fenomeno dei falsi prodotti italiani nel mondo – denuncia Coldiretti Puglia – provoca un danno stimato in 120 miliardi di euro, quasi il doppio del valore dell’export agroalimentare nazionale, mentre gli agricoltori continuano a fare i conti con costi di produzione elevati e prezzi riconosciuti spesso non remunerativi.

La Puglia custodisce un patrimonio agroalimentare che trova nell’olio extravergine di oliva, nel grano duro, nella pasta da farina ottenuta da grano 100% italiano, nelle produzioni ortofrutticole, nei formaggi, nei legumi, nelle conserve e nei prodotti della pesca alcune delle sue espressioni più rappresentative – dice Coldiretti Puglia – una ricchezza che si intreccia con la Dieta Mediterranea, di cui la regione è uno dei territori simbolo, e con un modello alimentare che mette al centro stagionalità, varietà, qualità degli ingredienti e rapporto tra cibo e salute.

La ricchezza della cucina pugliese è anche il risultato di una biodiversità agricola straordinaria, che comprende varietà locali, produzioni stagionali e tradizioni gastronomiche profondamente legate ai territori. Dall’olio extravergine di oliva, simbolo dell’identità regionale e ingrediente fondamentale della Dieta Mediterranea, all’uva da tavola, dagli agrumi alle clementine, fino alle produzioni cerealicole e orticole, ogni filiera racconta un pezzo di storia agricola e rappresenta un’opportunità di sviluppo.

­­­La cucina italiana patrimonio UNESCO, dunque, non è soltanto un riconoscimento culturale, ma una responsabilità economica e produttiva. Per Coldiretti Puglia occorre investire sulla promozione delle filiere territoriali, sulla formazione, sull’educazione alimentare e sulla tutela delle produzioni autentiche, affinché il successo internazionale della gastronomia italiana si traduca in un vantaggio reale per le imprese agricole.

La sfida è fare in modo che, quando nel mondo si parla di cucina italiana, si riconoscano non soltanto le ricette e i piatti più celebri, ma anche la terra, gli agricoltori, i prodotti e le comunità che li rendono possibili – conclude Coldiretti Puglia – perché senza agricoltura non c’è cucina, e senza il giusto valore riconosciuto a chi produce non c’è futuro per questo patrimonio.