SALENTO – Che cosa si perde quando la guerra distrugge uno strumento musicale o quando a qualcuno viene impedito di cantare, suonare o esibirsi? Da questa domanda nasce il progetto “Strumenti di pace. Suoni e storie dal Mediterraneo”, in programma da venerdì 20 novembre a mercoledì 30 dicembre nel Salento. Concerti, conversazioni, testimonianze, laboratori, visite guidate tra gli strumenti musicali della Casa Museo Spada e tra i reperti archeologici del Museo Castromediano, esplorano il legame tra arte e libertà di espressione. La rassegna racconta come le comunità custodiscono la propria memoria, come i repertori si trasformano con le migrazioni e l’esilio e come fare musica insieme possa aprire spazi di dialogo e partecipazione. Tra gli ospiti Maria Mazzotta, Redi Hasa, Brancaleone Project, Yaràkä, Hersi Matmuja e Jacopo Conoci, Massimo Donno, Claudio Prima, La Cantiga de la Serena, la compagnia Tarantarte, Raffaella Aprile e l’esperienza dell’Orchestra Popolare di Via Leuca, Nabil Bey Salameh e molti altri. L’iniziativa è promossa da Uasc, in partenariato con Coolclub e Tarantarte e in collaborazione con numerose realtà del territorio, con il sostegno della Regione Puglia, nell’ambito dell’Avviso “Iniziative per la Pace e lo Sviluppo delle Relazioni tra i Popoli del Mediterraneo” e di NuovoImaie. Info 3331803375 – www.facebook.com/UUASC.

SERATA DI APERTURA

Le sonorità delle bande e l’immaginario del cinema italiano accompagneranno la prima serata. Venerdì 20 novembre (ore 20:00 | ingresso libero) al MAITO – Museo ArcheoIndustriale di Terra d’Otranto di Maglie, la rassegna si aprirà con un incontro su musica, patrimonio e libertà di espressione, seguito dal concerto di Brancaleone Project, realizzato con il sostegno di NuovoImaie. Con la fisarmonica di Rocco Nigro, il basso tuba di Giuseppe Spedicato e la tromba di Giorgio Distante, il trio porterà sul palco Gradisca, disco d’esordio prodotto da Ipe Ipe. Pensati come colonne sonore di film immaginari, i brani originali evocano le atmosfere delle pellicole di Federico Fellini e le musiche di Nino Rota, tra richiami alla tradizione bandistica e melodie che sembrano uscire da un vecchio grammofono. L’ensemble sarà arricchito dalla presenza del percussionista Vito De Lorenzi, che allo studio dei tamburi italiani e mediterranei affianca una ricerca sulla trasmissione dei ritmi, mettendo in relazione la didattica musicale europea con le formule mnemoniche della musica classica indiana. Mentre i musicisti suoneranno, Egidio Marullo realizzerà acquerelli e illustrazioni dal vivo.

CASA MUSEO SPADA

Da sabato 21 novembre la rassegna proporrà cinque giornate di visite guidate alla Casa Museo Spada, in via Sindaco Lupinacci 11 a Lecce. Negli spazi di un’ex fabbrica di scarpe, Francesco Spada accompagnerà il pubblico alla scoperta di oltre mille strumenti, in gran parte costruiti tra la metà del Seicento e i primi del Novecento. La raccolta attraversa epoche e continenti, dai flauti peruviani di età precolombiana, ricavati dalla canna o dall’osso, agli strumenti e ai documenti che raccontano la storia musicale dell’Italia meridionale. A raccontare il Mediterraneo, a partire dalla sua sponda italiana, sono la chitarra battente pugliese, le chitarre di liutai meridionali, un salterio della metà del Settecento e un piccolo organo processionale napoletano. Partiture e divise documentano le bande pugliesi, con una sezione dedicata alle marce funebri che accompagnano i riti della Settimana Santa, in particolare a Taranto. Sono testimonianze che riportano a una delle domande di “Strumenti di pace”: che cosa custodiamo quando conserviamo uno strumento? Nei materiali e nelle forme si riconosce il sapere di chi lo ha costruito, mentre le occasioni in cui veniva suonato narrano il posto che occupava nella vita di una comunità. Le visite si terranno sabato 21 e domenica 29 novembre e sabato 5, 12 e 19 dicembre, con tre turni al giorno di circa 90 minuti, alle 9:00, alle 11:00 e alle 16:00. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria al 3287496672 o via email a collezionespada@gmail.com.

INCONTRI E CONCERTI

Dal 26 novembre al 10 dicembre, Strumenti di pace proseguirà poi a Lecce con tre appuntamenti con il sostegno di NuovoImaie. Dai canti del Sud Italia e dei Balcani alle riletture del tarantismo e delle melodie albanesi, le tre serate racconteranno come i repertori si trasformano passando da una voce all’altra e incontrando altri modi di suonare. Giovedì 26 novembre (ore 20:00 | ingresso 7 euro in prevendita su Dice, 10 euro al botteghino) alle Officine Cantelmo di Lecce, Maria Mazzotta racconterà il proprio percorso artistico prima di portare sul palco Amoreamaro. La cantante salentina attraversa i diversi volti dell’amore, dalla tenerezza e dalla passione al dolore di un legame possessivo, fino alla possibilità di ritrovare la propria libertà. Stornelli e canti di tradizione orale del Sud Italia e dei Balcani si alternano agli omaggi a Domenico Modugno, Gabriella Ferri e Rosa Balistreri. Con questo lavoro l’artista ha tenuto oltre 300 concerti in almeno 25 Paesi tra Europa, Asia, Stati Uniti e America Latina. Giovedì 3 dicembre (ore 20:00 | ingresso gratuito) da Tagliatelle – Stazione Ninfeo a Lecce, sarà la volta degli Yaràkä. Attivo dal 2015, il trio tarantino formato da Gianni Sciambarruto, Virginia Pavone e Simone Carrino intreccia sonorità mediterranee e ritmi africani e amazzonici. Nel terzo album, Camàre, pubblicato da Zero Nove Nove, il mare e la casa fanno da sfondo a storie di legami che possono offrire riparo o togliere libertà. In Santa Barbiri la voce si misura con il suono del saz, mentre A Malatedda riprende una pizzica che accompagnava il rito di cura del tarantismo. Giovedì 10 dicembre (ingresso libero) tra i reperti archeologici del Museo Castromediano di Lecce, l’incontro delle 19:00 per la Giornata mondiale dei diritti umani sarà seguito alle 20:00 dal concerto di Hersi Matmuja e Jacopo Conoci. In LUM (Maladisco), la voce della cantante albanese, già nell’Orchestra di Piazza Vittorio, dialoga con il violoncello del musicista salentino. Il duo riscrive le armonie e, in alcuni casi, le melodie dei canti del nord dell’Albania, accostandoli a Vare Vare, della tradizione arbëreshë del Molise, e a Beddha ci dormi, canto d’amore salentino.

ALTRI APPUNTAMENTI

Nella seconda metà di dicembre, il calendario di “Strumenti di pace”, ancora in via di definizione, proseguirà giovedì 17 dicembre dalle 19:00 al Museo Castromediano di Lecce con un confronto a più voci sul rapporto tra patrimonio musicale, libertà di espressione e dialogo tra le culture. Sabato 19 dicembre, a Palazzo De Donno a Cursi, la Compagnia Tarantarte proporrà l’esito del laboratorio sul corpo, il ritmo e le pratiche coreutiche del Mediterraneo, con un’azione ideata per il luogo. L’appuntamento nasce in collaborazione con “Voci della pietra”, la rassegna del progetto Petra Sonante che intreccia arte, musica, cinema, danza e performance attraverso residenze e incontri. Martedì 22 dicembre, al Cinelab Giuseppe Bertolucci del Cineporto di Lecce, il violoncellista albanese Redi Hasa introdurrà la proiezione di Parlate a bassa voce, documentario di Esmeralda Calabria. A chiudere il programma, mercoledì 30 dicembre a Calimera, sarà il concerto del trio La Cantiga de la Serena.

Ingresso libero e gratuito