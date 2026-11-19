VILLA BALDASSARRI (Lecce) – Analizzare gli ostacoli e le opportunità legati all’occupazione femminile nel Salento per trasformare le esperienze individuali in una rete stabile di collaborazione. È questo l’obiettivo di «Donne, lavoro, territorio – Le esperienze delle donne, le risposte della comunità», l’incontro pubblico in programma lunedì 23 novembre alle ore 17:30 nella sala convegni del Laboratorio Lievito Madre a Villa Baldassarri, frazione di Guagnano.
L’appuntamento inaugura il ciclo di quattro tappe del percorso Puglia Donna Partecipa, promosso dal Comune di Guagnano nell’ambito del progetto A.R.E. – Azioni per il Reskilling e l’Empowerment (finanziato dal programma regionale Punti Cardinali for Work), in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità comunale e IF – Conversazioni di genere.
Al centro del dibattito ci saranno i nodi chiave dell’autonomia femminile: accesso al mercato del lavoro, conciliazione con la maternità, pari opportunità, fare impresa nel territorio, inclusione delle donne migranti e cittadinanza attiva. A confrontarsi, moderate dalla giornalista Eleonora Tricarico, saranno quattro relatrici impegnate su fronti complementari:
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Giusi Ricciato, vicesindaca e presidente della Commissione Pari Opportunità di Guagnano, sul ruolo delle istituzioni locali e delle politiche di genere;
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Anna Caputo, di ARCI Lecce, sui percorsi di accoglienza e autonomia delle donne rifugiate e migranti;
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Elisabetta Scarciglia, co-fondatrice de L’Orecchietta, sulla testimonianza diretta dell’imprenditoria femminile;
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Lea Sodano, di Città Fertile, sui processi partecipativi e la costruzione di reti territoriali.
Oltre al confronto con il pubblico, la serata servirà a lanciare una proposta operativa destinata a proseguire anche oltre la chiusura del progetto: la nascita di una Rete delle Donne, uno spazio aperto che metta in connessione professioniste, associazioni, imprese, servizi e istituzioni per condividere competenze e dare vita a iniziative collettive. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.
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