Lecce – Venerdì 20 novembre 2026, Ore 16.00 – 19.30 Sala Bernini – Grand Hotel Tiziano e dei Congressi, Lecce

Gli Ordini e i Collegi professionali, il Consiglio Notarile e la Soprintendenza a confronto sulle nuove disposizioni normative e sugli orientamenti giurisprudenziali che incidono sulla regolarità urbanistico-edilizia e sulla circolazione giuridica degli immobili.

Lo stato legittimo degli immobili costituisce oggi uno dei temi centrali nel rapporto tra disciplina urbanistico-edilizia, tutela della proprietà e certezza delle transazioni immobiliari. La ricostruzione della storia edilizia di un fabbricato, la verifica della corrispondenza tra stato dei luoghi e titoli abilitativi e l’individuazione delle eventuali difformità rappresentano passaggi fondamentali non soltanto per la legittimità degli interventi edilizi, ma anche per la sicurezza giuridica ed economica delle operazioni di compravendita.

In questo quadro assume particolare rilievo la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 8230 del 22 marzo 2019, che ha chiarito la natura della nullità urbanistica degli atti di trasferimento immobiliare, riconducendola a una nullità di carattere testuale, legata alla mancata indicazione nell’atto degli estremi di un titolo edilizio effettivamente esistente e riferibile all’immobile. Una pronuncia fondamentale, che ha contribuito a definire il rapporto tra validità civilistica degli atti di trasferimento e conformità urbanistico-edilizia del bene, evidenziando la necessità di non confondere i presupposti formali di validità del negozio con la più ampia verifica della regolarità sostanziale dell’immobile.

A questo scenario si sono aggiunte le innovazioni introdotte dal cosiddetto Decreto Salva Casa (D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito dalla L. 24 luglio 2024, n. 105), che ha modificato significativamente il Testo Unico dell’Edilizia, intervenendo, tra l’altro, sui criteri di determinazione e dimostrazione dello stato legittimo, sulle tolleranze costruttive ed esecutive, sulle procedure di regolarizzazione di determinate difformità e sul mutamento della destinazione d’uso. Disposizioni che aprono nuove prospettive operative, ma che richiedono un’attenta interpretazione e un’applicazione consapevole, anche alla luce delle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti.

La questione della commerciabilità immobiliare non può infatti essere affrontata attraverso una lettura esclusivamente notarile o urbanistica: richiede una valutazione integrata dei profili tecnici, amministrativi, civilistici, fiscali e, nei casi previsti, penali. La due diligence tecnico-urbanistica, la ricostruzione documentale dello stato legittimo, la gestione delle difformità e la valutazione dei relativi effetti sui trasferimenti immobiliari costituiscono pertanto ambiti di responsabilità e collaborazione tra diverse competenze professionali e istituzionali.

È proprio con questo obiettivo che gli Ordini territoriali degli Ingegneri, degli Avvocati, degli Architetti PPC e dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati, insieme al Consiglio Notarile della provincia di Lecce e d’intesa con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, promuovono un convegno interdisciplinare in programma venerdì 20 novembre, dalle ore 16.00 alle 19.30, presso la Sala Bernini del Grand Hotel Tiziano e dei Congressi di Lecce.

L’iniziativa intende offrire un’occasione di approfondimento e confronto tra professionisti, magistratura e istituzioni, con l’obiettivo di analizzare le ricadute delle recenti innovazioni normative e giurisprudenziali, individuare le principali criticità applicative e delineare prospettive operative condivise per una maggiore certezza nella circolazione dei beni immobili.

Dopo i saluti istituzionali, affidati al presidente dell’Ordine degli Ingegneri, prof. ing. Francesco Micelli; al presidente dell’Ordine degli Avvocati, prof. avv. Antonio De Mauro; alla presidente del Consiglio Notarile, notaio Stefania Monosi; al presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dott. Fabio Corvino; al presidente dell’Ordine degli Architetti PPC, arch. Franco De Lorenzi; al presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati, geom. Antonio Vergara; e all’arch. Antonio Zunno per la Soprintendenza, seguirà una sessione di approfondimento tecnico-giuridico.

Le relazioni saranno affidate a:

• Ing. Maurizio Maffei , «Stato legittimo e commerciabilità degli immobili: la due diligence urbanistico-edilizia nel regime di circolazione degli immobili» , con particolare attenzione alla ricostruzione dello stato legittimo, alla verifica dei titoli abilitativi e alla valutazione delle difformità;

• Notaio Andrea Tavassi , «La circolazione giuridica degli immobili dopo le Sezioni Unite della Cassazione n. 8230/2019» , per approfondire i presupposti di validità degli atti traslativi e il rapporto tra nullità urbanistica e regolarità edilizia;

• Prof. avv. Francesco Porcari, “Circolazione degli immobili e processo civile” , focus sui casi di trasferimento della proprietà o altri diritti reali all’interno o a causa di un procedimento giudiziario ;

• Dott. Antonio Ivan Natali , «La diversa declinazione del regime dell’abuso edilizio tra procedure esecutive, divisionali e concorsuali» , con riferimento agli effetti delle irregolarità edilizie nei diversi contesti processuali;

• Prof. dott. Pietro Marchetti , «Il visto di conformità per i bonus edilizi: il ruolo del dottore commercialista tra mito e realtà» , per esaminare il perimetro delle verifiche fiscali e le responsabilità professionali connesse alle agevolazioni edilizie;

• Dott. Alessandro Prontera , «Bonus edilizi e responsabilità: dalla verifica tecnica ai riflessi penali» , per approfondire i profili di responsabilità e le possibili implicazioni penali connesse agli interventi agevolati.

I lavori proseguiranno con una tavola rotonda e un dibattito conclusivo, finalizzati a favorire il confronto tra i diversi ambiti professionali e istituzionali.

L’obiettivo è costruire una lettura condivisa di una materia complessa e in continua evoluzione, nella consapevolezza che la certezza della circolazione immobiliare non dipende soltanto dalla validità formale degli atti, ma anche dalla qualità delle verifiche tecniche, dalla correttezza delle procedure amministrative e dalla consapevolezza delle responsabilità professionali. Un confronto tra competenze diverse che assume particolare importanza per il territorio, per la tutela del patrimonio edilizio e per la fiducia dei cittadini nel mercato immobiliare.