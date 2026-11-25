LECCE – Oltre quattromila presenze in meno di sette mesi, con le escursioni ancora ferme e i collegamenti per le marine che si diradano proprio quando molti turisti stranieri continuano a chiedere come raggiungere il mare. È il bilancio dell’infopoint dell’ex Agip portato in Commissione Turismo, ieri mattina, a Palazzo Carafa, da Gigi Rizzo, presidente della Pro Loco La Rotonda, che gestisce anche lo sportello di Palazzo Carafa. Tra il 1º maggio e il 21 novembre l’ex Agip ha registrato 4.196 presenze. Gli italiani sono stati il gruppo più numeroso, con 1.726 presenze, mentre tra gli stranieri spiccano i francesi, 878, seguiti dagli spagnoli, 409. Canada e Germania contano 130 presenze ciascuno. Sommando i due sportelli si arriva a 20.077 presenze. In via Rubichi gli ingressi sono stati 15.881, in media 69 al giorno, con 12.209 visitatori stranieri, pari al 76,9 per cento del totale. Anche qui i francesi guidano la graduatoria delle provenienze estere con 4.461 ingressi, seguiti da spagnoli (1.947) e inglesi (1.754).



I mesi più affollati a Palazzo Carafa sono stati settembre, con 3.258 ingressi, e maggio, con 2.886. All’ex Agip, invece, Rizzo ha rilevato una maggiore affluenza tra maggio e giugno rispetto a luglio e agosto, quando il caldo, a suo giudizio, ha spinto molti visitatori verso la costa. Nei primi giorni di attività lo sportello aveva già registrato 145 presenze e 95 ingressi. “Non possiamo lamentarci per un infopoint che ancora non è ufficiale e che risente della concorrenza di molti infopoint privati nella città di Lecce”, ha osservato Rizzo, chiedendo regole più chiare per il settore. Per ora il servizio si è concentrato sull’accoglienza e sulle informazioni. Le richieste riguardano soprattutto gli itinerari nel centro storico, ma anche spiagge e collegamenti, riportati nelle mappe che la Pro Loco distribuisce insieme a un’audioguida in più lingue. Le escursioni, invece, non sono partite. Lo sportello può contare su uno spazio riservato a un autobus, ma durante l’estate, ha spiegato il presidente, non si è riusciti a completare l’iter per il bando e sono rimasti in sospeso i permessi per i mezzi turistici. “Direi che è stata una partenza a rilento per via della burocrazia, non per colpa di chi gestisce l’infopoint”.

Il vincolo sull’immobile ha allungato anche i tempi per apporre le scritte sulle vetrate. Per loghi e cartine serve il via libera della Soprintendenza e l’ingresso nella rete di Aret Pugliapromozione è ancora in sospeso. Resta da completare anche l’allaccio alla fibra, che secondo Rizzo sarà attivato a giorni. Sul fronte delle risorse, il presidente ha ricordato che il contributo comunale da solo non basta a sostenere la gestione e che i fondi regionali consentono di organizzare iniziative gratuite per i visitatori a Natale e in estate. Vorrebbe inoltre una maggiore partecipazione alle fiere del turismo. “Ad oggi non ci sono i soldi. Bisogna trovare le risorse”. In commissione ha ripreso anche la vicenda della cartella che sostiene di non avere mai ricevuto e che, ha riferito, ha pagato di tasca propria. A pesare sull’accoglienza fuori stagione è soprattutto la riduzione dei collegamenti dopo il 15 settembre. Per raggiungere le marine, ha spiegato Rizzo, spesso bisogna combinare treni e autobus, con tempi di viaggio lunghi oltre 2 ore. Una difficoltà che riguarda in particolare il cosiddetto turismo d’argento, quello dei pensionati stranieri che scelgono il Salento anche in ottobre e novembre e che allo sportello continuano a chiedere come arrivare al mare.