“Le microimprese non rilevano solo dal punto di vista economico e produttivo, rappresentano di più: trasferiscono sapere, tramandano conoscenze, sensibilità, valori alle nuove generazioni di italiani, ma anche agli stranieri”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, intervenendo a Roma, nella Nuova Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati, al convegno “Microimprese, la forza del Paese” promosso dalla Confederazione Aepi.

“L’83% dei lavoratori stranieri che giungono in Italia trova il primo posto di lavoro proprio nelle piccole imprese. È esperienza comune quanto l’ambiente familiare e la piccola dimensione dell’azienda favoriscano l’apprendimento della lingua, delle regole del lavoro e la creazione di legami interpersonali. Non mancano esperienze di microaziende che offrono a lavoratori stranieri, insieme con la formazione tecnico-professionale, corsi di lingua e di cultura italiana”, ha proseguito Mantovano.

“Parlare di microimprese significa parlare – ha aggiunto – di come la cultura italiana si è trasmessa e di come continua a trasmettersi attraverso ciò che viene prodotto di generazione in generazione. Significa affrontare il tema delle difficoltà legate alla gestione dell’equilibrio lavoro-vita personale, soprattutto per chi rischia in proprio, e interrogarsi sugli effetti a lungo raggio delle sfide attuali: quelle legate al crollo demografico, al timore delle nuove generazioni nell’assumere il rischio d’impresa, a una competizione internazionale sempre più agguerrita e, ultimo ma non da ultimo, alla protezione dei dati da intrusione, che è veramente la frontiera con la quale ci stiamo misurando con maggiore impatto quotidianamente”, ha proseguito Mantovano. Si tratta, ha aggiunto, di sfide “che hanno una portata enorme e rispetto alle quali come governo abbiamo introdotto in questi anni diverse misure a sostegno del sistema imprenditoriale italiano, consapevoli che nessuno possiede la bacchetta magica”.

“Alcuni interventi importanti sono contenuti anche nel disegno di legge di bilancio in discussione, in cui abbiamo previsto per esempio l’aumento della soglia del regime fiscale forfettario, il credito d’imposta sui canoni di abbonamento a servizi cloud, misure di sostegno per il costo dell’energia elettrica e per investimenti per le piccole e medie imprese non energivore”, ha spiegato il sottosegretario.

“Nel decreto-legge giustizia, approvato dalla Camera e oggi all’esame del Senato, siamo intervenuti per rendere più accessibili le procedure di esdebitazione e rafforzare le tutele delle persone in difficoltà economica”.